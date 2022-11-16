Кевину Спейси предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах

Среди них три обвинения в непристойном посягательстве, три обвинения в сексуальном насилии и одно в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия.

Утверждается, что эти действия были совершены в период с 2001 по 2004 год. Королевская прокурорская служба Англии и Уэльса заявила, что эти новые обвинения последовали после рассмотрения доказательств, собранных полицией Лондона.

В июле 63-летний актер предстал перед уголовным судом Олд-Бейли, где опроверг пять обвинений, связанных с тремя мужчинами, которым сейчас от 30 до 40 лет.

Это судебный процесс должен начаться в июне следующего года.

В прошлом месяце суд в США отклонил гражданский иск против Спейси о сексуальных домогательствах. Дело было возбуждено Энтони Рэппом, который сказал, что актер непристойно прикасался к нему после вечеринки дома у Спейси в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет.

Рэпп был одним из первых, кто выдвинул обвинения в сексуальных домогательствах в отношении Спейси несколько лет назад. Среди них три обвинения в непристойном посягательстве, три обвинения в сексуальном насилии и одно в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия.

Разрушенная карьера

Многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах фактически разрушили успешную актерскую карьеру Спейси.

После многочисленных обвинений, последовавших за признанием Рэппа, Netflix уволил Спейси из популярного сериала «Карточный домик», а Кристофер Пламмер заменил его в роли Пола Гетти в фильме «Все деньги мира».

Актер был дважды удостоен премии «Оскар» за работу в картинах «Красота по-американски» и «Подозрительные лица», а также получил несколько наград за главную роль в «Карточном домике».