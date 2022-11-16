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Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

rus.postimees.ee
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shift Drive/Shutterstock

Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета России. Это решение объяснили неспособностью РФ «выполнить обязательства в соответствии с правилами IPC». Комиткт оубликовал заявление на официальной странице IPC в Twitter.

Решение принято 64 голосами против 39 на Генеральной ассамблее в Берлине. Россия может подать апелляцию.

«В связи с приостановкой Россия теряет все права членства с учетом права на апелляцию. Если какая-либо апелляция не будет удовлетворена, отменить приостановку может только Генеральная Ассамблея. Следующая Генеральная Ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года», – говорится в сообщении Международного паралимпийского комитета.

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