Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

Решение принято 64 голосами против 39 на Генеральной ассамблее в Берлине. Россия может подать апелляцию.

«В связи с приостановкой Россия теряет все права членства с учетом права на апелляцию. Если какая-либо апелляция не будет удовлетворена, отменить приостановку может только Генеральная Ассамблея. Следующая Генеральная Ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года», – говорится в сообщении Международного паралимпийского комитета.