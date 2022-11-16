Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета России. Это решение объяснили неспособностью РФ «выполнить обязательства в соответствии с правилами IPC». Комиткт оубликовал заявление на официальной странице IPC в Twitter.
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России
Решение принято 64 голосами против 39 на Генеральной ассамблее в Берлине. Россия может подать апелляцию.
«В связи с приостановкой Россия теряет все права членства с учетом права на апелляцию. Если какая-либо апелляция не будет удовлетворена, отменить приостановку может только Генеральная Ассамблея. Следующая Генеральная Ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года», – говорится в сообщении Международного паралимпийского комитета.
At an Extraordinary General Assembly in Berlin, IPC members have voted 64-39 (with 16 abstentions) in favour of a motion to suspend NPC Russia with immediate effect due to its inability to comply with membership obligations under the IPC Constitution.— Paralympic Games (@Paralympics) November 16, 2022
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