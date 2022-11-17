Профессор EKA: политики разрушают памятники нашей культуры

Мудро было бы занять другую позицию: символы – это инструмент истории.

Советская среда со всеми ее символами архитектурного стиля, сталинский неоклассицизм, символика и декор – это составляющие художественного образа, атрибуты того периода времени.

Избавление от советских символов – это искажение эстетического образа эпохи.

Конечно, мы все понимаем, что они собой символизируют, но нужно отдавать себе отчет в том, что в настоящий момент символы уже не опасны, это часть истории.

Важно смотреть в будущее. Вчера в Художественной академии прошел круглый стол с участием студентов, которые не скрывали, что этот период представляет для них интерес и дает возможность погрузиться в среду со всеми ее символами. Это позволяет лучше понять историю, в том числе и негативные моменты этой истории. Это наше материальное историческое наследие.

– Скольких объектов и произведений искусства это может коснуться?

– Именно этого мы и не знаем. Все делалось в обстановке секретности. Список объектов начали составлять уже летом. И, возможно, уже сегодня правительство его обнародует. На основании законопроекта можно судить, что важная роль в процессе избавления от символов отводится местным самоуправлениям, при этом ничего не говорится об экспертизе. Все очень туманно. По этой причине четырнадцать творческих союзов обратились к правительству.

– Чем недовольны творческие союзы?