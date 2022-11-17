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Профессор EKA: политики разрушают памятники нашей культуры

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Профессор EKA: политики разрушают памятники нашей культуры
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  • Снос символов – это искажение эстетического образа эпохи
  • Советские символы – инструмент истории, а не инфовойны
  • В XXI веке не стоит уподобляться средневековью

Правительство намерено за три месяца убрать все советские символы из публичного пространства, в том числе с фасадов зданий. К чему такая спешка? Как это может повлиять на архитектурный облик Таллинна и других городов?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире профессор Эстонской художественной академии Криста Кодрес.

Выдержки из беседы:

– Как вы и ваши коллеги из творческой среды оценивают одобренные правительством поправки к Строительному кодексу?

– Негативно. И на это есть две серьезные причины. Аргументы, прозвучавшие из уст министра юстиции и правительства, не очень убедительны. И к чему такая спешка? Как они будут действовать, кто из экспертов будет привлечен – вообще неясно. Очень много открытых вопросов. На мой взгляд, во всем этом очень много несправедливости.

– К чему это может привести?

– Главный аргумент инициаторов законопроекта в том, что символы – это угроза безопасности. Думаю, что это концептуальная ошибка. Здания не вооружены. Было сказано, что они являются частью инфовойны. Это мне тоже непонятно, ведь до сих пор эти здания не ассоциировались с инфовойной. Конечно, мы все против войны в Украине, против оккупации. Но почему мы все это проецируем на Эстонию? Почему мы начинаем войну с монументами?

– Войну с фасадами зданий, произведениями искусства…

– Это не выдерживает никакой критики.

Мне как искусствоведу очень не нравится, когда разрушают памятники. Это ведь памятники нашей культуры.

Да, мы не любим советскую культуру в принципе, она была очень идеологизирована и сурова в отношении эстонцев, русских и представителей всех народов, живших в том обществе. Но на данный момент – это уже история.

Мудро было бы занять другую позицию: символы – это инструмент истории.

Советская среда со всеми ее символами архитектурного стиля, сталинский неоклассицизм, символика и декор – это составляющие художественного образа, атрибуты того периода времени.

Избавление от советских символов – это искажение эстетического образа эпохи.

Конечно, мы все понимаем, что они собой символизируют, но нужно отдавать себе отчет в том, что в настоящий момент символы уже не опасны, это часть истории.

Важно смотреть в будущее. Вчера в Художественной академии прошел круглый стол с участием студентов, которые не скрывали, что этот период представляет для них интерес и дает возможность погрузиться в среду со всеми ее символами. Это позволяет лучше понять историю, в том числе и негативные моменты этой истории. Это наше материальное историческое наследие.

– Скольких объектов и произведений искусства это может коснуться?

– Именно этого мы и не знаем. Все делалось в обстановке секретности. Список объектов начали составлять уже летом. И, возможно, уже сегодня правительство его обнародует. На основании законопроекта можно судить, что важная роль в процессе избавления от символов отводится местным самоуправлениям, при этом ничего не говорится об экспертизе. Все очень туманно. По этой причине четырнадцать творческих союзов обратились к правительству.

– Чем недовольны творческие союзы?

– Нам непонятно, зачем это делается. Мы не считаем символы угрозой безопасности. Дело дошло до того, что нам говорят о геноциде. Но эти здания спокойно стоят, из них ни в кого не стреляют. Намерения политиков вообще сложно понять.

Нам непонятно, как будет выглядеть весь этот процесс. Почему в данном вопросе не довериться экспертизе, компетентным органам и институтам? Тем более, что это касается каждого, ведь речь идет о публичном пространстве. Об этом можно и нужно говорить, вопрос только в том – к каким методам прибегать. Нельзя действовать недемократическими методами.

В XXI веке не стоит уподобляться Средневековью или эпохе Реформации, когда разрушали алтари, или когда уже в наше время Талибан уничтожал фигуры Брахмы. Нужно нести ответственность и перед историей, и перед нашими детьми, и перед обществом, в котором мы хотим жить.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: избавим страну от советских символов за три месяца? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Pinko
Студия Postimees: избавим страну от советских символов за три месяца? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Pinko Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Как творческая интеллигенция оценивает одобренные правительством поправки к Строительному кодексу?
  • К чему это приведет?
  • Чем недовольны творческие союзы, направившие обращение к правительству?
  • Здания должны быть приведены в соответствие с требованиями закона в течение трех месяцев. К чему такая спешка?
  • Скольких объектов и произведений искусства может коснуться очистка от символов?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Pinko 

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