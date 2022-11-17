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Студия Postimees: избавим страну от советских символов за три месяца?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: избавим страну от советских символов за три месяца?
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Правительство намерено за три месяца убрать все советские символы из публичного пространства, в том числе с фасадов зданий. К чему такая спешка? Как это может повлиять на архитектурный облик Таллинна?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире профессор Эстонской художественной академии Криста Кодрес. Смотрите интервью в 13:00!

  • Как творческая интеллигенция оценивает одобренные правительством поправки к Строительному кодексу?
  • К чему это приведет?
  • Чем недовольны творческие союзы, направившие обращение к правительству?
  • Здания должны быть приведены в соответствие с требованиями закона в течение трех месяцев. К чему такая спешка?
  • Скольких объектов и произведений искусства может коснуться очистка от символов?
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