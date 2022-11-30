Тайна, покрытая плесенью: почему в популярном магазине продавался испорченный сыр

«После работы решила зайти в продуктовый магазин Maxima и купить продукты. Проходя мимо полок, я увидела продающийся со скидкой сыр, решила его взять, но обнаружила, что на нем плесень! Как такое покупать и есть? Времени не было, чтобы разбираться с персоналом магазина. Сфотографировала и прошла мимо. Подобное замечаю не впервые, чаще всего бывают фрукты с плесенью», – рассказала Дарья (имя изменено, известно редакции).

Руководитель группы контроля качества продукции Maxima Тийна Хийс согласилась, что испорченный товар не должен был попасть на прилавок: «При заполнении прилавков товарами работник должен следить за тем, чтобы в продажу не поступали товары с истекшим сроком годности, со вскрытой упаковкой или поврежденные. При обнаружении несоответствий по качеству или другим требованиям такой товар должен быть немедленно снят с продажи и отправлен на утилизацию. Произошеднее – очень неприятный инцидент. Срок годности и качество продуктов питания проверяют постоянно в течение дня в наших магазинах Maxima, но, к сожалению, иногда может случиться так, что проблема остается незамеченной».