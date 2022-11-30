Жительница Таллинна, посетившая магазин Maxima, обнаружила на прилавке упаковку сыра, покрытого плесенью. Он продавался по скидке, но это не был голубой сыр.
Для подписчиков
Тайна, покрытая плесенью: почему в популярном магазине продавался испорченный сыр
Тайна, покрытая плесенью: почему в популярном магазине продавался испорченный сыр
«После работы решила зайти в продуктовый магазин Maxima и купить продукты. Проходя мимо полок, я увидела продающийся со скидкой сыр, решила его взять, но обнаружила, что на нем плесень! Как такое покупать и есть? Времени не было, чтобы разбираться с персоналом магазина. Сфотографировала и прошла мимо. Подобное замечаю не впервые, чаще всего бывают фрукты с плесенью», – рассказала Дарья (имя изменено, известно редакции).
Ключевые слова