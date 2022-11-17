Промежуточные выборы в США: республиканцы вернули себе контроль над Палатой представителей

Кевин Маккарти Фото: Getty Images

Республиканская партия обеспечила себе 218 мест, необходимых ей для контроля нижней палаты американского Конгресса.

Перевес, хотя и незначительный, тем не менее позволит республиканцам застопорить осуществление повестки администрации Джо Байдена на следующие два года.

Это означает, что власть в США снова окажется расколотой, поскольку контроль над верхней палатой - Сенатом - сохраняется за демократами.

Как показывают расчеты телекомпании CBS News - партнера Би-би-си в США, - Республиканская партия получит от 218 до 223 мандатов в Палате представителей, насчитывающей 435 мест.

Возвращение Палаты представителей под контроль республиканцев произошло на фоне объявления Дональдом Трампом решения принять участие в борьбе за президентский пост на выборах 2024 года.

О том, что законодательная власть в стране, по всей видимости, окажется разделенной между двумя партиями, заговорили на прошлой неделе, когда предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс показали, что республиканцы, рассчитывавшие получить контроль над обеими палатами, добились более скромных успехов, чем им предсказывали.

Поскольку подсчет голосов все еще продолжается и в некоторых случаях разрыв между соперниками едва заметен, точное количество кресел, которые займут республиканцы, может оставаться неясным на протяжении последующих дней, а то и недель.