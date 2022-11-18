КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Премьер Каллас забывает управлять Эстонией, когда в мире случается что-то яркое

Нет сомнений, что глава правительства страны, конечно, обладает особой компетенцией в вопросах национальной безопасности, поскольку имеет особые каналы связи со многими зарубежными коллегами и организациями, так что Кая Каллас действительно могла выступить в роли человека, успокоение из чьих уст прозвучало бы особенно убедительно. Однако есть очевидная логика и в том, чтобы спрашивать Каю Каллас именно о сокращениях в Эстонии, а не о ракетах в Польше, потому что на ситуацию с первыми ее влияние объективно может быть куда значительнее, чем на ситуацию со вторыми.

Каллас сама вооружила критическими стрелами своих оппонентов

Конечно, Кая Каллас не позволила себе никакого пренебрежения в отношении сталкивающихся с сокращениями людей, признав, что для них соответствующие уведомления служат трагическими новостями, и добавив, что правительство делает все, чтобы помочь этим людям. Вероятно, легкое раздражение премьера было продиктовано тем, что депутаты, нагрузив ее вопросами экономического характера в «профильной» части инфочаса, продолжили делать то же самое, когда с экономической темы по регламенту надо было переключиться на, так сказать, «общегосударственную».

Трудно, однако, вообразить, что тот приоритет, который она отдала международной теме, поставив ее выше «внутренней», не послужит поводом для запуска в нее очередной критической стрелы политическими оппонентами, обожающими обвинять Каю Каллас в равнодушии к нуждам собственного народа.