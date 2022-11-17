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В центре Таллинна столкнулись три машины: один человек в больнице

rus.postimees.ee
В центре Таллинна столкнулись три машины: один человек в больнице
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Madis Veltman

В среду, 16 ноября, в центре Таллинна произошла авария, в которой пострадал водитель одного из автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на улице Лийвалайа. Автомобиль Toyota Auris, которым управляла 38-летняя женщина врезался сзади в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 61-летний мужчина. Toyota Camry, в свою очередь, врезался в находившийся перед ним Porsche Cayenne, которым управляла 58-летняя женщина.

Обстоятельства ДТП установят в ходе следствия.

Водителя Toyota Camry доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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