На проходящем на этой неделе в Софии чемпионате мира по прыжкам на батуте Эстонию представляла единственная спортсменка Крете Каазик. Наша страна впервые принимает участие в таком мероприятии. В квалификации среди 74 участников Крете заработала 51.060 балла и заняла 41-е место.
Дебют Крете Каазик на чемпионате мира по прыжкам на батуте принес спортсменке 41-е место
На чемпионате мира в Софии определялись лучшие по четырем дисциплинам: прыжкам на батуте (TRA), лучшие в синхронных прыжках на батуте (SYN), двойном минитрампе (DMT) и на акробатической дорожке (TUM). В ходе соревнования спортсмены предпринимают по две попытки, лучшая из которых идет в зачет.
Каазик осталась довольна выступлением, особенно первой попыткой, которая и стала для нее финальным результатом.
«Прогресс за полгода очень большой. Во второй попытке я исполнила еще более сложную серию в надежде набрать баллы. Но сегодня немножко не получилось, однако я довольна, что выполнила программу до конца», - сказала спортсменка.
Планы Крете на следующий сезон – отшлифовать программу, повысить сложность и поработать над чистотой исполнения элементов и чувстве уверенности.
Тренер Крете Каазик – ее мама Катрин, которая помогала дочери и в Софии.
«Чемпионат мира – это совершенно другой опыт, нежели тот, который был получен на других соревнованиях, здесь можно научиться множеству полезных вещей. Здорово было видеть, насколько Крете продвинулась в спорте. Ну и, конечно, дочка получила уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении», - сказала Катрин Каазик.
Квалификацию в прыжках на батуте выиграла китаянка Ичэн Ху (56.600), на втором месте японка Хикару Мори (56.290), третье место у китаянки Юньчжу Цао (56.280).
Сегодня состоятся полуфиналы, в субботу – финальные соревнования.
Помимо наград чемпионата мира, 300 спортсменов из 38 стран борются также и за путевки на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году. Этот чемпионат – первое соревнование, на котором разыгрываются путевки. В общей сложности будет восемь мест как в мужской, так и в женской категориях.