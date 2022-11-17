Дебют Крете Каазик на чемпионате мира по прыжкам на батуте принес спортсменке 41-е место

На чемпионате мира в Софии определялись лучшие по четырем дисциплинам: прыжкам на батуте (TRA), лучшие в синхронных прыжках на батуте (SYN), двойном минитрампе (DMT) и на акробатической дорожке (TUM). В ходе соревнования спортсмены предпринимают по две попытки, лучшая из которых идет в зачет.

Каазик осталась довольна выступлением, особенно первой попыткой, которая и стала для нее финальным результатом.

«Прогресс за полгода очень большой. Во второй попытке я исполнила еще более сложную серию в надежде набрать баллы. Но сегодня немножко не получилось, однако я довольна, что выполнила программу до конца», - сказала спортсменка.

Планы Крете на следующий сезон – отшлифовать программу, повысить сложность и поработать над чистотой исполнения элементов и чувстве уверенности.

Тренер Крете Каазик – ее мама Катрин, которая помогала дочери и в Софии.

«Чемпионат мира – это совершенно другой опыт, нежели тот, который был получен на других соревнованиях, здесь можно научиться множеству полезных вещей. Здорово было видеть, насколько Крете продвинулась в спорте. Ну и, конечно, дочка получила уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении», - сказала Катрин Каазик.

Квалификацию в прыжках на батуте выиграла китаянка Ичэн Ху (56.600), на втором месте японка Хикару Мори (56.290), третье место у китаянки Юньчжу Цао (56.280).

Сегодня состоятся полуфиналы, в субботу – финальные соревнования.