В Эстонии планируется отменить выплату пенсий на льготных условиях

Если трудовой стаж, обязательный для получения пенсии на льготных условиях, составляет от 10 до 12,5 лет, он может накапливаться до конца 2030 года.

Если трудовой стаж, обязательный для получения пенсии на льготных условиях, составляет от 15-25 лет, он может накапливаться до конца 2036 года.

В порядке исключения для работников сланцедобывающей отрасли накопление трудового стажа возможно до конца 2049 года.



Пенсии на льготных условиях будут назначаться и выплачиваться и после 2030 и 2036 годов. Таким образом, право на льготную пенсию может получить 20-летний человек, который в настоящее время работает по профессии, подразумевающей ее получение, если он уже получил 4 года обязательного (льготного) стажа и к концу 2030 или 2036 года накопит оставшийся стаж.

По данным Министерства социальных дел, ежегодно на основании Закона о пенсиях за выслугу лет на пенсию выходят 300-400 человек, а 800-1000 человек получают пенсию по старости на льготных условиях. Для многих категорий действовало право на получение пенсии по выслуге лет без ограничения возраста, в силу которого в 2020 году 26% людей, имевших это право, вышли на пенсию до достижения 45 лет (1 человек в возрасте 37 лет), а 65% в возрасте до 50 лет.

Такие понятия как «пенсия по старости на льготных основаниях» и «пенсия по выслуге лет» сохранились с советских времен, когда социальный налог был дифференцирован. В свою очередь это означало, что люди, занятые в определенных сферах деятельности, по достижении пенсионного возраста имели неравные возможности. В настоящее время действует система единого социального налога, который является базой для всех пенсионных выплат включая выплату льготных пенсий по сферам профессиональной деятельности или по выслуге лет. Подобная система означает неравенство возможностей, на что указывает и Еврокомиссия.

В 2020 году более 86% получателей пенсий по выслуге лет продолжали работать. При этом дополнительные расходы на выплату льготных пенсий в 2021 году составили около 43,5 млн евро.