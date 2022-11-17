Российский теннисист Андрей Рублев вновь подтвердил, что не поддерживает развязанную Путиным войну в Украине.
Мир - это все, что нам нужно! Российский звездный теннисист не поддерживает Путина
Мир - это все, что нам нужно! Российский звездный теннисист не поддерживает Путина
В стартовой игре Итогового турнира в ходе поединка, длившегося более двух с половиной часов Рублев победил соотечественника Даниила Медведева.
После матча Андрей Рублев подошел к одной из камер и написал на линзе объектива более чем понятное послание:
«Мир. Мир. Мир. Это все, что нам нужно».
☮️ 🕊️@AndreyRublev97 | #NittoATPFinals pic.twitter.com/1ppNOSCi67— Tennis Channel (@TennisChannel) November 14, 2022
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