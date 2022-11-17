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Мир - это все, что нам нужно! Российский звездный теннисист не поддерживает Путина

rus.postimees.ee
Мир - это все, что нам нужно! Российский звездный теннисист не поддерживает Путина
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Андрей Рублев.
Андрей Рублев. Фото: Peter Kovalev

Российский теннисист Андрей Рублев вновь подтвердил, что не поддерживает развязанную Путиным войну в Украине.

В стартовой игре Итогового турнира в ходе поединка, длившегося более двух с половиной часов Рублев победил соотечественника Даниила Медведева.

После матча Андрей Рублев подошел к одной из камер и написал на линзе объектива более чем понятное послание:

«Мир. Мир. Мир. Это все, что нам нужно».

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