Осторожно, гололед! В Таллинне автомобиль врезался в забор генштаба Сил обороны

В 8:03 в центр тревоги сообщили, что из-за гололеда на улице Масина в Таллинне автомобиль съехал с дороги. Водителя, 20-летнюю девушку, доставили в больницу на медосмотр.

Транспортный департамент предупреждает, что в четверг условия на дорогах зимние и местами наблюдается гололед.

Утром местами по стране идет снег, мокрый снег и дожди. Температура у дорожного покрытия повсеместно около нуля, на севере, юго-востоке и востоке страны минусовая. На дорогах велика опасность гололедицы!

На шоссе Таллинн-Нарва особенно много снега. Опасность гололедицы велика на шоссе Таллинн-Тарту на участке между Таллинном и Юри, на Таллинской окружной дороге и на участке между Таллинном и Ээсмяэ на шоссе Таллинн-Пярну.

Днем по многим регионам продолжатся дожди и мокрый снег.