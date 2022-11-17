В полуфинале Балтийского турнира Эстония проиграла Латвии и все это – в серии пенальти. Единственную ошибку допустил Сергей Зенев, который очень сожалеет о произошедшем.
Сергей Зенев: «Мне очень жаль, что так вышло»
Для Зенева полуфинал Балтийского турнира начался отлично, поскольку уже на второй минуте он вывел свою сборную в лидеры. К сожалению, лидерство сохранить не удалось, стандартное время завершилось счетом 1:1. Пришлось назначать серию пенальти.
В напряженнейшей серии была допущена лишь одна ошибка, ее сделал Зенев – его мяч пролетел мимо ворот.
«Я видел, что вратарь дважды двигался в одном направлении и хотел просто направить мяч туда же. Удар был хорош, но я немного промахнулся. Очень жаль, что так вышло», - сказал футболист в интервью ЭТВ2.
«У нас было множество возможностей забить, теперь должны проанализировать, почему это не удалось. У всех были отличные шансы, чтобы не решать исход матча серией пенальти», - добавил он.
В субботу сборная Эстонии будет играть со сборной Литвы за бронзу. По словам Сергея Зенева, нет разницы, за какую медаль биться – золотую или серебряную; в любом случае идут побеждать.