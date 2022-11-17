Стали известны соперники женской и мужской сборных Эстонии по волейболу на ЧЕ

По итогам жеребьевки, которая в среду прошла в Неаполе, мужская сборная Эстонии попала в группу А, где ее соперниками станут национальные команды Италии, Швейцарии, Сербии, Германии и Бельгии (матчи этой подгруппы пройдут в Италии).

Соперниками женской сборной Эстонии по групповой стадии станут Финляндия, Нидерланды, Франция, Словакия и Испания.

Эстония является одной из стран хозяек чемпионата Европы среди женщин, поэтому у нее было право выбрать себе одного соперника - выбор пал на Финляндию.