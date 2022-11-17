Сборные Эстонии по волейболу узнали своих соперников по групповым раундам мужского и женского чемпионатов Европы 2023 года, сообщает rus.err.
Стали известны соперники женской и мужской сборных Эстонии по волейболу на ЧЕ
По итогам жеребьевки, которая в среду прошла в Неаполе, мужская сборная Эстонии попала в группу А, где ее соперниками станут национальные команды Италии, Швейцарии, Сербии, Германии и Бельгии (матчи этой подгруппы пройдут в Италии).
Соперниками женской сборной Эстонии по групповой стадии станут Финляндия, Нидерланды, Франция, Словакия и Испания.
Эстония является одной из стран хозяек чемпионата Европы среди женщин, поэтому у нее было право выбрать себе одного соперника - выбор пал на Финляндию.
Финальный турнир мужского чемпионата Европы пройдет с 28 августа по 16 сентября в Италии, Северной Македонии, Болгарии и Израиле; финальный турнир чемпионата Европы по волейболу среди женских команд пройдет с 15 августа по 3 сентября в Бельгии, Германии, Италии и Эстонии.