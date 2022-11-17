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Сегодня в Таллинне установят 15-метровую рождественскую елку

BNS
Сегодня в Таллинне установят 15-метровую рождественскую елку
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Рождественская елка.
Рождественская елка. Фото: Dmitri Kotjuh

Рождественской елкой Таллинна, которую в четверг установят на Ратушной площади, стала 15-метровая ель из деревни Мустйыэ волости Ания.

По словам старейшины Кесклинна Моники Хауканымм, в этом году претендентов на главную таллиннскую рождественскую елку было 26, а оправдавшее все ожидания дерево было найдено в 65 километрах от Аэгвийду.

Рождественская ярмарка откроется на Ратушной площади в предстоящую пятницу в 17:40 выступлением Street Brass Band, затем в 18:00 зажгутся сказочные огни рождественской елки, а несколько мгновений спустя на стене Ратуши начнется световое шоу.

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