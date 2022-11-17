Рождественской елкой Таллинна, которую в четверг установят на Ратушной площади, стала 15-метровая ель из деревни Мустйыэ волости Ания.
Сегодня в Таллинне установят 15-метровую рождественскую елку
Сегодня в Таллинне установят 15-метровую рождественскую елку
По словам старейшины Кесклинна Моники Хауканымм, в этом году претендентов на главную таллиннскую рождественскую елку было 26, а оправдавшее все ожидания дерево было найдено в 65 километрах от Аэгвийду.
Рождественская ярмарка откроется на Ратушной площади в предстоящую пятницу в 17:40 выступлением Street Brass Band, затем в 18:00 зажгутся сказочные огни рождественской елки, а несколько мгновений спустя на стене Ратуши начнется световое шоу.
Ключевые слова