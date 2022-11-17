Октябрьские счета за электроэнергию были сопоставимы с июньскими и значительно ниже сентябрьских.
Названа причина, по которой люди выбирают универсальную услугу
Несмотря на это, по данным как Eesti Energia, так и Eesti Gaas, октябрьские счета не повлияли на количество пользователей универсальной услуги, пишет ERR.
По данным Eesti Energia в октябре средний счет за электроэнергию составил 45 евро, что на 13% меньше сентябрьских значений. По состоянию на прошлый месяц 136 000 клиентов Eesti Energia сделали выбор в пользу универсальной услуги. К настоящему времени их число выросло на пару сотен человек.
В Eesti Gaas также отметили, что появление на рынке универсальной услуги пока не сильно сказалось на сумме среднего счета за электроэнергию.
Продавцы электроэнергии отмечают, что нередко клиенты делают выбор в пользу универсальной услуги потому, что у них заканчивается срок действия договора с довольно низкой фиксированной ценой, а заключить новый на прежних условиях уже невозможно.