«Хаас» прекратил сотрудничество с Шумахером

«Хочу поблагодарить Мика Шумахера за вклад в развитие команды за последние годы. Мик был успешен в юниорских чемпионатах, а затем развивался как гонщик вместе с нашей командой – кульминацией этого стали финиши в очковой зоне в этом сезоне. Хотя мы выбрали разные пути, вся команда желает Мику всего наилучшего в дальнейшей карьере», – сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.