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«Хаас» прекратил сотрудничество с Шумахером

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«Хаас» прекратил сотрудничество с Шумахером
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Мик Шумахер.
Мик Шумахер. Фото: Xpb

Команда «Хаас» официально объявила о прекращении сотрудничества с Миком Шумахером, сообщает sports.ru

«Хочу поблагодарить Мика Шумахера за вклад в развитие команды за последние годы. Мик был успешен в юниорских чемпионатах, а затем развивался как гонщик вместе с нашей командой – кульминацией этого стали финиши в очковой зоне в этом сезоне. Хотя мы выбрали разные пути, вся команда желает Мику всего наилучшего в дальнейшей карьере», – сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Предполагается, что в ближайшее время «Хаас» объявит о контракте с 35-летним Нико Хюлькенбергом, самым успешным гонщиком из тех, что никогда не добирались до подиума в «Формуле-1».

Мик Шумахер, вероятно, продолжит карьеру в качестве резервного гонщика «Мерседеса».

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