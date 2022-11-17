Больничная касса объявила, что в Эстонии есть тысячи людей, которые в совокупности должны получить компенсацию в сотни тысяч евро, но поскольку у них нет банковского счета получателей, право на получение денег может стать недействительным.
Государство задолжало людям сотни тысяч евро: как получить свои деньги, пока не поздно
На основании листа нетрудоспособности работодатель и Эстонская больничная касса выплачивают лицу пособие по нетрудоспособности, целью которого является частичная компенсация работнику потери заработной платы во время болезни или ухода за больным членом семьи.
Однако Больничная касса констатировала, что очень много людей, которые давно должны были получить деньги, их еще не видели. По курьезной причине: Больничная касса не нашла банковские счета людей и отправила уведомление на госпортал. Сколько людей в Эстонии посещают государственный портал и как часто? Вероятно, посещают недостаточно, потому что, по данным Больничной кассы, за последние три года у них накопилось 8000 человек, которые по названной причине не увидели своих денег.
«С 2019 года в Эстонской больничной кассе отсутствуют данные расчетных счетов почти 8000 человек, в результате чего они не могут выплачивать пособия по инвалидности. Из них 1000 человек прибавилось только в этом году, общая сумма всех этих невыплаченных пособий оценивается в 700 000 евро», – пояснили в учреждении.
Однако тянуть с этим не стоит, потому что для больничной кассы установлен трехлетний срок выплаты: те, кто не получил свои деньги в течение этого времени, потеряют эту возможность навсегда.
«Это означает, что в 2022 году мы еще сможем выплатить невыплаченные пособия по нетрудоспособности за 2019, 2020 и 2021 годы. Если человек не передаст нам свои данные или не обновит их сам на государственном портале в течение трех лет, он потеряет право на получение ожидающих его денег», – подчеркнула Лийтмяэ.
В дополнение к информации об банковском счете Больничная касса Эстонии просит проверить и, при необходимости, обновить свою контактную информацию, такую как телефон и адрес электронной почты, на государственном портале. «Важно, чтобы на государственном портале были все необходимые и правильные данные, чтобы государство могло связаться с людьми, при необходимости отправить документы или перевести пособия», – сказала Марис Лийтмяэ, руководитель отдела обслуживания клиентов Эстонской больничной кассы.
Количество выданных больничных листов в последние годы было рекордно высоким, в первую очередь из-за пандемии коронавируса. За 9 месяцев этого года Больничная касса Эстонии выплатила пособий по нетрудоспособности почти 296 000 человек на 175,5 млн евро, из которых 121 млн евро израсходовано на больничные листы.
Поэтому, помимо информации о банковском счете, Больничная касса просит вас проверить на государственном портале и, при необходимости, обновить свои контактные данные, такие как телефон и адрес электронной почты.