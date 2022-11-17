Государство задолжало людям сотни тысяч евро: как получить свои деньги, пока не поздно

На основании листа нетрудоспособности работодатель и Эстонская больничная касса выплачивают лицу пособие по нетрудоспособности, целью которого является частичная компенсация работнику потери заработной платы во время болезни или ухода за больным членом семьи.

Однако Больничная касса констатировала, что очень много людей, которые давно должны были получить деньги, их еще не видели. По курьезной причине: Больничная касса не нашла банковские счета людей и отправила уведомление на госпортал. Сколько людей в Эстонии посещают государственный портал и как часто? Вероятно, посещают недостаточно, потому что, по данным Больничной кассы, за последние три года у них накопилось 8000 человек, которые по названной причине не увидели своих денег.

«С 2019 года в Эстонской больничной кассе отсутствуют данные расчетных счетов почти 8000 человек, в результате чего они не могут выплачивать пособия по инвалидности. Из них 1000 человек прибавилось только в этом году, общая сумма всех этих невыплаченных пособий оценивается в 700 000 евро», – пояснили в учреждении.

Однако тянуть с этим не стоит, потому что для больничной кассы установлен трехлетний срок выплаты: те, кто не получил свои деньги в течение этого времени, потеряют эту возможность навсегда.