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Правительство Эстонии одобрило предоставление гарантий на кредиты Украине

BNS
Правительство Эстонии одобрило предоставление гарантий на кредиты Украине
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На состоявшемся заседании в четверг правительство одобрило проект решения Рийгикогу, предусматривающий предоставление Европейской комиссии госгарантии в размере 7,4 млн евро для снижения рисков предоставляемого Украине кредита на 5 млрд евро.

Совет ЕС 20 сентября утвердил решение о предоставлении макроэкономической финансовой помощи Украине в виде кредитов на сумму 5 млрд евро. Для снижения кредитных рисков используются возможности общего фонда распределения бюджета ЕС и гарантии стран-членов. Гарантия государств-членов также покрывает риск потери кредита пакета финансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро, который был согласован ранее, 12 июля этого года.

После утверждения решения Рийгикогу между Комиссией и Эстонией будет заключен гарантийный договор.

Реализация решения не влечет за собой никаких прямых обязательств для Эстонской Республики. Обязательства возникнут, если гарантия будет реализована, и Эстония должна будет выплатить Еврокомиссии суммы, запрошенные на основании гарантийного требования. Прежде чем предъявить требование о гарантии государствам-членам, Комиссия может также использовать средства общего фонда распределения ЕС в размере 540 млн евро, включая проценты и управленческие расходы.

Кредиты Украине являются долгосрочными со средней продолжительностью 25 лет, и они структурированы таким образом, что погашение начинается, когда Украина сможет позволить себе их выплатить.

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