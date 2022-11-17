Правительство Эстонии одобрило предоставление гарантий на кредиты Украине

Совет ЕС 20 сентября утвердил решение о предоставлении макроэкономической финансовой помощи Украине в виде кредитов на сумму 5 млрд евро. Для снижения кредитных рисков используются возможности общего фонда распределения бюджета ЕС и гарантии стран-членов. Гарантия государств-членов также покрывает риск потери кредита пакета финансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро, который был согласован ранее, 12 июля этого года.

После утверждения решения Рийгикогу между Комиссией и Эстонией будет заключен гарантийный договор.

Реализация решения не влечет за собой никаких прямых обязательств для Эстонской Республики. Обязательства возникнут, если гарантия будет реализована, и Эстония должна будет выплатить Еврокомиссии суммы, запрошенные на основании гарантийного требования. Прежде чем предъявить требование о гарантии государствам-членам, Комиссия может также использовать средства общего фонда распределения ЕС в размере 540 млн евро, включая проценты и управленческие расходы.