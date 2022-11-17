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Пограничники не дремлют ⟩ Вчера на нарвском погранпереходе в Эстонию не пустили семерых граждан РФ

rus.postimees.ee
Вчера на нарвском погранпереходе в Эстонию не пустили семерых граждан РФ
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Фото: Sander Ilvest

16 ноября на погранпереходе Нарва-1 в Эстонию не пустили семерых граждан Российской Федерации, пятерых граждан Украины и одного гражданина Молдовы.

Наиболее частые причины отказа заключались в том, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе разговора выяснялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии.

Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

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