По Таллинну будет бродить гигантская рождественская звезда

«Уже в течение нескольких лет традицией IKEA стало освещение столиц стран Балтии в темное и холодное время года. Рождественский опрос, организованный IKEA, показывает, что почти треть жителей Эстонии во время Рождества больше всего наслаждаются уличными украшениями. Наша цель – доставить радость местным жителям и осветить различные общественные места по всему Таллинну», — говорит руководитель эстонского подразделения компании IKEА Марко Пыдер.

Такой же проект стартовал в Риге, Вильнюсе и Каунасе, где до Рождества в разных местах городов будет сиять большая звезда STRÅLA.

Рождественская звезда читает стихи

Сияющая звезда высотой почти в четыре метра создана по образцу легендарного абажура IKEA STRÅLA. Нажав кнопку на ней, вы также можете услышать стихотворение о доме в Рождество.

«Стихотворение рассказывает историю о том, как звучит дом в Рождество. Это стихотворение описывает рождественские встречи дома, выпечку, дегустации лучших вкусов, получение подарков и игры. Дом, его суета и близкие люди – вот что многие из нас очень ценят в Рождество», — говорит Пыдер. Он призывает всех прохожих нажать кнопку и послушать это стихотворение.

Маршрут рождественской звезды

Чтобы скрасить самое темное время года и создать в городе праздничное настроение, звезда посетит множество разных мест. Звезду можно будет найти в пяти районах Таллинна до 16 декабря. После этого до конца года она будет создавать праздничное настроение перед магазином IKEA Tallinn.