По Таллинну начала бродить гигантская рождественская звезда. Это инициатива IKEA — привнести свет и праздничное настроение в городское пространство в самые темные месяцы года.
По Таллинну будет бродить гигантская рождественская звезда
«Уже в течение нескольких лет традицией IKEA стало освещение столиц стран Балтии в темное и холодное время года. Рождественский опрос, организованный IKEA, показывает, что почти треть жителей Эстонии во время Рождества больше всего наслаждаются уличными украшениями. Наша цель – доставить радость местным жителям и осветить различные общественные места по всему Таллинну», — говорит руководитель эстонского подразделения компании IKEА Марко Пыдер.
Такой же проект стартовал в Риге, Вильнюсе и Каунасе, где до Рождества в разных местах городов будет сиять большая звезда STRÅLA.
Рождественская звезда читает стихи
Сияющая звезда высотой почти в четыре метра создана по образцу легендарного абажура IKEA STRÅLA. Нажав кнопку на ней, вы также можете услышать стихотворение о доме в Рождество.
«Стихотворение рассказывает историю о том, как звучит дом в Рождество. Это стихотворение описывает рождественские встречи дома, выпечку, дегустации лучших вкусов, получение подарков и игры. Дом, его суета и близкие люди – вот что многие из нас очень ценят в Рождество», — говорит Пыдер. Он призывает всех прохожих нажать кнопку и послушать это стихотворение.
Маршрут рождественской звезды
Чтобы скрасить самое темное время года и создать в городе праздничное настроение, звезда посетит множество разных мест. Звезду можно будет найти в пяти районах Таллинна до 16 декабря. После этого до конца года она будет создавать праздничное настроение перед магазином IKEA Tallinn.
Балтийский вокзал – 11-18 ноября
Спортивный центр Пирита – 18-25 ноября
Парк Мянни – 25 ноября – 02 декабря
Полицейский парк – 02-09 декабря
Парк Тондираба – 09-16 декабря
IKEA Tallinn 16-31 декабря