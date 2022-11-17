В четверг эстонское энергетическое предприятие Alexela снизило цены на бензин 95 и дизельное топливо на 4 и 5 центов соответственно на всех своих АЗС по всей Эстонии.
Alexela снизила цены на топливо
Alexela снизила цены на топливо
Бензин 95 теперь стоит 1,839 евро, а новая цена литра дизельного топлива составляет 1,899 евро, сообщила Alexela. Цена на газ упала до 2,699 евро за килограмм.
«Цены на мировом рынке колеблются в течение всего года, но если мы видим возможность снизить цену для потребителя, мы немедленно реагируем», – прокомментировал член правления AS Alexela Тармо Кярсна.