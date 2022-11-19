Персона недели ⟩ Капитан Александр Гнутов: человек-праздник

Сейчас у Гнутова серьезный бизнес, которому 24 года: компания AV Safety, соучредителем и руководителем которой он является, занимается проверкой спасательного оборудования на судах. «Наша компания регулярно проверяет техническое состояние этого оборудования и его соответствие международным требованиям. Если все хорошо, то мы выдаем заключение, и судно отправляется в море. Работа компании лицензирована эстонским и латвийским правительствами и другими уважаемыми классификационными обществами», – рассказывает Александр о своей необычной и непонятной непосвященному человеку работе.

Во всем дойти до самой сути

Скорее всего, именно сочетание возможностей, которые дает успешный бизнес, и сформированного многолетней работой в море твердого характера позволяют Александру не почивать на лаврах, покачиваясь в гамаке, а жить полной жизнью – тратить время и деньги на свои многочисленные увлечения. И главное из них, по утверждению Александра, кулинария. У него большой гостеприимный дом с профессионально оборудованной кухней, где он творит свои кулинарные чудеса, которые высоко ценят не только друзья, но и признанные повара и ресторанные критики. «Познакомившись с Владом Дьячуком, который тогда был шефом ресторана "Чайковский", я сказал на работе, что меня несколько дней не будет, и ушел на кухню, где совершенно бесплатно работал с раннего утра до позднего вечера. Сначала доверяли чистить морковку, затем подготовку лука, обработку мяса. Кроме "Чайковского", я учился в Хельсинки в однозвездном мишленовском ресторане OLO и обладающем рекомендацией Мишлен ресторане EMO – это была мощная практика!»