Если вы думаете, что наш рассказ сегодня о тамаде или массовике-затейнике, то вы очень ошибаетесь. Героем нашей истории станут: капитан дальнего плавания, успешный бизнесмен, повар, рыбак, байкер, дайвер, коллекционер живописи, организатор увлекательных мероприятий, совладелец компании по поставкам французских вин, а также семьянин, имеющий красавицу-жену, двух прелестных дочерей, дом, трех котов и собаку. И все это в одном лице… Не много ли для одного человека? Совсем не много, если он – волшебник.
Персона недели ⟩ Капитан Александр Гнутов: человек-праздник
В море – по зову сердца
Знакомьтесь – Александр Гнутов. Его родословная причудлива. Он прекрасно помнит прабабушку Фриду с материнской стороны, женщину высокую и очень строгую, говорившую на пяти языках, в том числе по-немецки, и окончившую в Риге учебное заведение, подобное институту благородных девиц. А прадед Гнутова со стороны отца – преподобный Серафим Вырицкий, в миру Василий Николаевич Муравьев, памятник ему в Петербурге летом этого года освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Дед Александра, Вадим Гнутов, работал в навигационной камере Эстонского морского пароходства: там ремонтировали точные морские навигационные приборы, компасы, бинокли, часы, локаторы, а маленький Саша частенько делал там уроки. Дедушка брал его с собой в гости к своим друзьям-капитанам, где мальчик внимательно прислушивался к их разговорам, и, повзрослев, пошел во флот по велению сердца. А родители выводили его, пятилетнего, в кафе «Пегас». «Мне покупали большой стакан молочного коктейля и вручали горсть жетонов для музыкального автомата, который был на верхнем этаже. Так что я могу вполне серьезно сказать, что в пять лет работал диджеем в "Пегасе", – улыбается Александр. – Я уже тогда был меломаном».
Но музыка осталась лишь одним из многочисленных хобби Гнутова, а учиться он пошел на судоводительский факультет мореходки, которая тогда называлась Мореходное училище Министерства морского флота, и окончил его с красным дипломом. «Советское морское образование было блестящим. По окончании училища у нас было два диплома: один учебный – поступил, учился, окончил, получил оценки – и второй рабочий, который позволял работать по специальности: от четвертого до второго помощника капитана. Затем после нескольких лет плавания и сдачи целого ряда экзаменов выдавался диплом штурмана дальнего плавания, а уж потом можно было дослужиться до капитана», – вспоминает Гнутов.
В 25 лет он уже имел диплом капитана дальнего плавания без ограничений и спустя два года стал им.
Сейчас у Гнутова серьезный бизнес, которому 24 года: компания AV Safety, соучредителем и руководителем которой он является, занимается проверкой спасательного оборудования на судах. «Наша компания регулярно проверяет техническое состояние этого оборудования и его соответствие международным требованиям. Если все хорошо, то мы выдаем заключение, и судно отправляется в море. Работа компании лицензирована эстонским и латвийским правительствами и другими уважаемыми классификационными обществами», – рассказывает Александр о своей необычной и непонятной непосвященному человеку работе.
Во всем дойти до самой сути
Скорее всего, именно сочетание возможностей, которые дает успешный бизнес, и сформированного многолетней работой в море твердого характера позволяют Александру не почивать на лаврах, покачиваясь в гамаке, а жить полной жизнью – тратить время и деньги на свои многочисленные увлечения. И главное из них, по утверждению Александра, кулинария. У него большой гостеприимный дом с профессионально оборудованной кухней, где он творит свои кулинарные чудеса, которые высоко ценят не только друзья, но и признанные повара и ресторанные критики. «Познакомившись с Владом Дьячуком, который тогда был шефом ресторана "Чайковский", я сказал на работе, что меня несколько дней не будет, и ушел на кухню, где совершенно бесплатно работал с раннего утра до позднего вечера. Сначала доверяли чистить морковку, затем подготовку лука, обработку мяса. Кроме "Чайковского", я учился в Хельсинки в однозвездном мишленовском ресторане OLO и обладающем рекомендацией Мишлен ресторане EMO – это была мощная практика!»
Сейчас крутые таллиннские рестораторы сочтут за честь, если повар-любитель Гнутов захочет устроить в их заведении вечер своей авторской кухни, куда соберутся известные таллиннские гурманы. Он превращает эти ужины в настоящие шоу, приглашая к участию в концертной программе выдающихся артистов, музыкантов, стилистов, художников. Никогда не забуду французский ужин Александра Гнутова, сопровождавшийся спектаклем знаменитого театра Стаса Варкки «Королевский Жираф». Это был удивительный ансамбль: блюда французской кухни, которые хотелось смаковать до бесконечности, и клоунада семейного театра Варкки, от которой, честно скажу, замирало сердце, а по спине бежали мурашки катарсиса.
«Вы знаете капитана Александра Гнутова? Если не знаете, то много потеряли. Бывший капитан дальнего плавания сегодня стал капитаном всех эстонских гурманов. Двор его дома в Какумяэ похож на маленькую Италию: еду здесь готовят вне зависимости от погоды, а иногда к столу приглашают и прохожих. Гнутов готовит первоклассно! Деревенский патэ по-французски насыщеннее, чем некоторые испробованные мною во Франции. Черный хлеб не уступает ресторанному. А колбаса из говядины вагю вообще не имеет аналогов: кто еще может пустить на колбасу ценнейшее мясо? Поэтому в следующий раз, когда кулинарный корабль Гнутова снова выйдет в море, хочется опять оказаться на борту, а не махать ему с берега», – так красочно описал свои впечатления от гастрономических подвигов Гнутова на портале Eesti Maitsed кулинарный критик Айвар Хансон.
Ловись, рыбка
Если в меню званого ужина включена рыба, можете быть уверены: эту рыбу Гнутов поймал сам где-нибудь в норвежских фьордах. Причем поймал не один, а в компании единомышленников, для чего он организует рыбалки по принципу «все включено»: прокат катеров, костюмов, снастей, аренда домиков, питание – приготовление только что пойманной рыбы и даже французское шампанское… Молодой кинорежиссер и оператор Алеся Суздальцева в тандеме с монтажером Елизаветой Швец сняли про такую рыбалку фильм – там есть на что посмотреть. Рассказывает один из героев фильма и постоянный участник экспедиций Гнутова, его друг Илья Кривошеин: «Считается, что люди с высоким интеллектом не чураются крепкого словца и знают толк в хороших винах. К таким людям относится и Саша. Он – главный командор наших арктических экспедиций, ведь мы рыбачим в самой северной Норвегии. Саша чрезвычайно ответственный человек, наш Батя, которому можно полностью доверять в самых экстремальных ситуациях».
Любовь к рыбалке привил Гнутову дедушка. «Зимой мы выходили к «Русалке», по льду направлялись в сторону фарватера, где ходил «Георг Отс», бурили лунки и вскоре с полным рюкзаком свежайшей трески возвращались домой. Бабушка всю эту красоту жарила, и ничего божественнее я не едал. Голландских соусов готовить я тогда еще не умел, но азы были заложены. Я пытался готовить сам, и меня вся семья поддерживала», – вспоминает Александр.
Семья поддерживает капитана Гнутова и сейчас. Уже 20 лет рядом жена Аля, архитектор интерьера по образованию, рукодельница и художник, сейчас она создает великолепные костюмы для художественной гимнастики. В семье незаметно для окружающих выросли две дочери, которые с тринадцати лет работают официантками в лучших ресторанах Таллинна, потому что любящий, но строгий отец считает, что карманные деньги можно и нужно зарабатывать самостоятельно.
О таких людях, как Александр Гнутов, говорят «счастливчик». Они неизменно привлекают внимание в компании, на них равняются подчиненные, их обожают дети и женщины. И даже рассказывая о суровых жизненных испытаниях, они вспоминают только хорошее. Им невозможно завидовать, потому что они – в самом деле немножко волшебники, которые, отдыхая, развлекаясь, готовя плов на семьдесят человек или отправляясь на рыбалку, думают прежде всего не о себе, а о тех, кто рядом.
Кстати, в декабре Гнутов планирует что-то совершенно феерическое. Не пропустите!