В Эстонии от COVID-19 скончался 16-летний пациент

На основании данных, зарегистрированных при выборочном обследовании острых инфекций верхних дыхательных путей, интенсивность заболевания можно оценить как низкую, регистрируются единичные случаи гриппа.

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость среди детей до 4 лет и 5-14 лет увеличилась на 13,6 и 5,5 процента соответственно. Среди пожилых людей заболеваемость снизилась на 23,5 процента. По-прежнему среди заболевших больше всего детей до пяти лет.

По сравнению с прошлой неделей увеличился процент вирусов парагриппа и вируса респираторно-синцитиального вируса (РС-вирус).

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), с начала октября в связи с гриппом госпитализировано 11 пациентов, из них трое дети в возрасте до четырех лет, четверо в возрастной группе 20-64 лет и четверо пожилые пациенты.

За неделю число зарегистрированных случаев COVID-19 снизилось на 4,6 процента. Заболеваемость COVID-19 растет среди детей и возрастной группы 45-49 лет. Учитывая зарегистрированные случаи, ситуация в настоящее время стабильная.

Количество очагов, зарегистрированных в учреждениях социального обеспечения, и количество выявленных в них инфицированных уменьшилось по сравнению с прошлыми неделями. По данным секвенирования процент штамма омикрон составляет 100 процентов. Учитывая характеристики штаммов вируса, распространяющихся в Европе и других частях мира, нет оснований подозревать, что в ближайшем будущем преобладающим станет другой штамм.