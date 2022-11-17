За неделю ОРЗ был выявлен у 3305 человек, 38% от всех заболевших – дети, лабораторно подтверждено девять случаев вируса гриппа, из них 8 — гриппа А и 1 — грипп В. Также за неделю добавился 2191 случай COVID-19, из них 490 лабораторно подтвержденных.
В Эстонии от COVID-19 скончался 16-летний пациент
На основании данных, зарегистрированных при выборочном обследовании острых инфекций верхних дыхательных путей, интенсивность заболевания можно оценить как низкую, регистрируются единичные случаи гриппа.
По сравнению с прошлой неделей заболеваемость среди детей до 4 лет и 5-14 лет увеличилась на 13,6 и 5,5 процента соответственно. Среди пожилых людей заболеваемость снизилась на 23,5 процента. По-прежнему среди заболевших больше всего детей до пяти лет.
По сравнению с прошлой неделей увеличился процент вирусов парагриппа и вируса респираторно-синцитиального вируса (РС-вирус).
По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), с начала октября в связи с гриппом госпитализировано 11 пациентов, из них трое дети в возрасте до четырех лет, четверо в возрастной группе 20-64 лет и четверо пожилые пациенты.
За неделю число зарегистрированных случаев COVID-19 снизилось на 4,6 процента. Заболеваемость COVID-19 растет среди детей и возрастной группы 45-49 лет. Учитывая зарегистрированные случаи, ситуация в настоящее время стабильная.
Количество очагов, зарегистрированных в учреждениях социального обеспечения, и количество выявленных в них инфицированных уменьшилось по сравнению с прошлыми неделями. По данным секвенирования процент штамма омикрон составляет 100 процентов. Учитывая характеристики штаммов вируса, распространяющихся в Европе и других частях мира, нет оснований подозревать, что в ближайшем будущем преобладающим станет другой штамм.
По состоянию на утро среды в больнице находилось 163 пациента с COVID-19, 58 из которых нуждались в госпитализации в связи с симптоматическим COVID-19. За неделю скончались 15 человек в возрасте от 16 до 92 лет, все они имели тяжелые сопутствующие заболевания.
Жителям Эстонии напоминают, что в этом году бесплатная вакцинация против гриппа доступна лицам, получающим общую и специальную услугу по уходу, всем лицам старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним, входящим в группу риска по гриппу.
Экспертный комитет по иммунопрофилактике рекомендует вторую бустерную дозу вакцины против COVID-19, особенно для групп риска, по прошествии шести месяцев с момента последней дозы или после перенесенного заболевания COVID-19.
По оценке комитета, в группу риска входят все люди в возрасте от 60 и старше 12 лет, у которых повышен риск тяжелого течения COVID-19 в связи с тем или иным хроническим заболеванием, а также жители и работники домов престарелых и работники сферы здравоохранения.