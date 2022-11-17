Недавний анализ процессуальной практики Министерства юстиции в отношении преступлений на сексуальной почве показал, что бесконтактные преступления составили 48 процентов из всех, зарегистрированных в прошлом году.
Почти половина преступлений, совершенных на сексуальной почве, – бесконтактные
«Бесконтактные преступления на сексуальной почве совершаются, например, в социальных сетях и онлайн-среде, которыми в настоящее время больше всего пользуются дети и подростки, – заявила в четверг советник по вопросам криминальной политики министерства юстиции Брит Таммисте. – 86 процентов всех бесконтактных сексуальных преступлений были совершены в Интернете или с использованием ИТ-средств. Поэтому очень важно говорить с детьми и подростками о потенциальных опасностях и о том, как их предотвратить».
Число зарегистрированных в Эстонии преступлений, связанных с сексуальным насилием, растет, так как люди все смелее сообщают о них: за последние десять лет количество сообщений о таких преступлениях удвоилось. «Однако исследования показывают, что большинство жертв сексуального насилия не сообщают об этом и не обращаются за помощью. Хотя сообщение о случившемся может потребовать большой смелости, это очень важный и необходимый шаг. Таким образом, жертвам может быть предложена необходимая помощь, а возможные новые преступления и жертвы могут быть предотвращены», – сказала Таммисте.
В прошлом году за преступления на сексуальной почве были осуждены 107 человек, все они были мужчинами. Для сравнения, в 2020 году было вынесено 92 обвинительных приговора, а в 2019 году – 103. Число несовершеннолетних, совершивших такие преступления, составило 28 человек, некоторые из них были замешаны в нескольких преступлениях.
Наибольшее количество преступлений на сексуальной почве, зарегистрированных в прошлом году, было связано с производством детской порнографии или содействием ее распространению. В общей сложности в суд было передано 120 уголовных дел о таких преступлениях. Самым распространенным преступлением на сексуальной почве, переданным в суд, также было изготовление детской порнографии или содействие ее распространению.
Наибольшее количество возбужденных уголовных дел было в Северном регионе, где проживает больше всего народа.
Большинство уголовных дел, возбужденных по статье об изнасиловании, было прекращено после выяснения обстоятельств.
По данным министерства юстиции, предотвращение сексуального насилия является одним из приоритетов уголовной политики Эстонии. С этой целью в соглашении о предотвращении насилия определены направления деятельности, над которыми постоянно работают власти и партнеры.