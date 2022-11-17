Почти половина преступлений, совершенных на сексуальной почве, – бесконтактные

«Бесконтактные преступления на сексуальной почве совершаются, например, в социальных сетях и онлайн-среде, которыми в настоящее время больше всего пользуются дети и подростки, – заявила в четверг советник по вопросам криминальной политики министерства юстиции Брит Таммисте. – 86 процентов всех бесконтактных сексуальных преступлений были совершены в Интернете или с использованием ИТ-средств. Поэтому очень важно говорить с детьми и подростками о потенциальных опасностях и о том, как их предотвратить».

Число зарегистрированных в Эстонии преступлений, связанных с сексуальным насилием, растет, так как люди все смелее сообщают о них: за последние десять лет количество сообщений о таких преступлениях удвоилось. «Однако исследования показывают, что большинство жертв сексуального насилия не сообщают об этом и не обращаются за помощью. Хотя сообщение о случившемся может потребовать большой смелости, это очень важный и необходимый шаг. Таким образом, жертвам может быть предложена необходимая помощь, а возможные новые преступления и жертвы могут быть предотвращены», – сказала Таммисте.

В прошлом году за преступления на сексуальной почве были осуждены 107 человек, все они были мужчинами. Для сравнения, в 2020 году было вынесено 92 обвинительных приговора, а в 2019 году – 103. Число несовершеннолетних, совершивших такие преступления, составило 28 человек, некоторые из них были замешаны в нескольких преступлениях.

Наибольшее количество преступлений на сексуальной почве, зарегистрированных в прошлом году, было связано с производством детской порнографии или содействием ее распространению. В общей сложности в суд было передано 120 уголовных дел о таких преступлениях. Самым распространенным преступлением на сексуальной почве, переданным в суд, также было изготовление детской порнографии или содействие ее распространению.

Наибольшее количество возбужденных уголовных дел было в Северном регионе, где проживает больше всего народа.

Большинство уголовных дел, возбужденных по статье об изнасиловании, было прекращено после выяснения обстоятельств.