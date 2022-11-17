Почти половина сексуальных преступлений – бесконтактные

«Бесконтактные сексуальные преступления совершаются, например, в социальных сетях и онлайн-среде, которыми в настоящее время больше всего пользуются дети и подростки», – заявила в четверг советник по вопросам криминальной политики министерства юстиции Брит Таммисте. «86 процентов всех бесконтактных сексуальных преступлений были совершены в Интернете или с использованием ИТ-средств. Поэтому очень важно говорить с детьми и подростками о потенциальных опасностях и о том, как их предотвратить».

Число зарегистрированных в Эстонии преступлений, связанных с сексуальным насилием, растет, так как люди все смелее сообщают о них: за последние десять лет количество сообщений о таких преступлениях удвоилось. «Однако исследования показывают, что большинство жертв сексуального насилия не сообщают об этом и не обращаются за помощью. Хотя сообщение о случившемся может потребовать большой смелости, это очень важный и необходимый шаг. Таким образом, жертвам может быть предложена необходимая помощь, а возможные новые преступления и жертвы могут быть предотвращены», – сказала Таммисте.

В прошлом году за сексуальные преступления были осуждены 107 человек, все они были мужчинами. Для сравнения, в 2020 году было вынесено 92 обвинительных приговора, а в 2019 году – 103. Число несовершеннолетних, совершивших сексуальные преступления, составило 28 человек, некоторые из них были замешаны в нескольких преступлениях.

Наибольшее количество сексуальных преступлений, зарегистрированных в прошлом году, было связано с производством детской порнографии или содействием ее распространению. В общей сложности в суд было передано 120 уголовных дел о сексуальных преступлениях. Самым распространенным сексуальным преступлением, переданным в суд, также было изготовление детской порнографии или содействие ее распространению.

Наибольшее количество возбужденных уголовных дел на сексуальной почве было в Северном регионе, где проживает больше всего населения.

Большинство уголовных дел, возбужденных по статье об изнасиловании, были закрыты после выяснения обстоятельств.

Предотвращение сексуального насилия является одним из приоритетов уголовной политики Эстонии, по данным министерства юстиции. С этой целью в соглашении о предотвращении насилия определены направления деятельности, над которыми постоянно работают национальные власти и партнеры.