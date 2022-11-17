Правительство решило, на что потратит оставшиеся от кампании по борьбе с коронавирусом деньги

Деньги пойдут на государственную кампанию «Вместе справимся с энергетическим кризисом!», которая призывает людей, предприятия и другие организации экономить энергию посредством повседневной деятельности.

Кампания обращает внимание на то, что экономить энергию можно с помощью простых действий, а осознанное потребление помогает сокращать расходы. Атака России на Украину спровоцировала сложную ситуацию с энергетической безопасностью. Энергосбережение – один из самых быстрых и эффективных способов смягчить это и сэкономить деньги. Не только Эстония борется с энергетическим кризисом, но и страны по всей Европе призывают своих жителей экономить, чтобы вместе справиться со сложной ситуацией.

Кампания призывает экономить энергию с помощью простых действий, осознанно потреблять и тем самым сокращать расходы. Энергопотребление в эстонских домохозяйствах снизилось бы на восемь процентов, если бы все люди следовали простым рекомендациям: по возможности снижали бы температуру в помещении на один градус, ограничивали бы потребление воды на один литр, вытаскивали бы из розетки зря работающие устройства и сокращали бы время, проводимое за просмотром экранов, в том числе телевизора.

В дополнение к призыву внести свой вклад в энергосбережение, государство разработало универсальную услугу по электроэнергии и автоматическую компенсацию энергии, с помощью которой люди и домохозяйства поддерживаются в этот отопительный сезон.