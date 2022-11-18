Студия Postimees: спасут ли энергосистему Украины новые поставки западного оружия?

- Саммит G20 в Индонезии завершился принятием совместного коммюнике, в котором было зафиксировано осуждение войны в Украине, однако было добавлено предложение, что на саммите звучали и «другие мнения и оценки ситуации». Можно ли считать это одно предложение хотя бы минимальной дипломатической удачей России, или куда важнее то, что с Сергеем Лавровым никто не захотел фотографироваться, а подпись под коммюнике от РФ ставил не глава МИДа Лавров, а министр финансов Силуанов? Можно ли сказать, что саммит G20 только подчеркнул то, что Россия — страна-изгой, находящийся в тотальной изоляции?

- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в начале этой недели представил странам Евросоюза новый проект принципов взаимодействия с Россией. Документ представляет собой не столько конкретные предложения, сколько общие направления, которых следует придерживаться, и одно них — это курс на еще большую изоляцию России на международном уровне и недопущение обхода санкций. Какие еще ресурсы остаются у Евросоюза для помещения РФ в еще более строгую изоляцию?

- Владимир Зеленский вчера заявил, что все вопросы, касающиеся переговоров об окончании войны в Украине, должны выноситься в публичную плоскость. Он рассказал прессе, что получал определенные сигналы от лидеров других стран по поводу возможных переговоров с РФ. Насколько активно вообще сейчас действует в мире подковерная дипломатия, которая пытается создать какую-то среду для переговоров о перемирии, всегда ли там есть кто-то от Украины, кто может высказать позицию Киева, или по-прежнему среди западных политиков нет дефицита в тех, кто хочет решать судьбу войны и судьбы Украины без участия Украины?