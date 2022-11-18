Варе: требование открытых переговоров можно назвать гениальным ходом Зеленского

– Главный итог саммита G20 состоит в том, что в его рамках, можно сказать, состоялся саммит G2. На Бали провели личную встречу руководители двух ведущих стран мира, которые поговорили о том, как они будут определять мировой порядок на будущее. Это президент США и председатель КНР, Джо Байден и Си Цзиньпин. Они проговорили между собой 3,5 часа и успели обсудить очень разные темы.

После этой встречи они вышли к публике, и из того, что они сказали прессе, стало ясно, что они успели договориться об очень важных двух вещах. И Байден, и Си Цзиньпин предельно четко высказались об абсолютной недопустимости применения ядерного оружия в российско-украинской войне. Поскольку у Украины такого оружия нет, совершенно очевидно, какой стороне американский и китайский лидер послали этот сигнал.

Ранее высказывание подобного рода сделала и Индия. Китай и Индию принято считать если не совсем уж союзниками России, то, во всяком случае, странами, которые по многим вопросам достаточно часто высказываются в поддержку Москвы. Однако когда речь зашла о ядерном оружии, и Индия, и Китай очень четко дали понять, что они ни за что не поддержат Россию в случае его применения, что они категорически против его использования.