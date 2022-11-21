От редакции ⟩ Государство должно помочь производству, иначе нас ждет социальный взрыв

В роли главного «спикера по теме» в СМИ все равно пришлось выступить владельцу Standard Энну Вескимяги. Он высказался в том духе, что анонсированное им сокращение – лишь первое звено в длинной цепи трудных перемен. Вескимяги предположил, что Эстония стоит на пороге тяжелейшего кризиса, связанного с деиндустриализацией. Он пояснил, что главная причина неизбежного закрытия многих эстонских заводов и фабрик с энергоемким производственным циклом – резкое повышение цен на энергоносители.

Часть ответственности за плачевные перспективы Вескимяги возложил на правительство, не принимающее, по его оценке, достаточных мер, которые могли бы смягчить ценовой коллапс в энергетике. Он привел в пример другие страны, власти которых находят способы сделать электричество для предприятий дешевле, снижают акцизы и налоги.

Остается действительно не очень понятным, что собирается предпринять правительство в целях предотвращения закрытия энергоемких предприятий и резкого роста безработицы. Представители правительства говорят о смягчающих решениях для малого бизнеса, но крупным бизнес-игрокам на «индустриальном поле» предлагают выдерживать «турбулентный период» собственными силами (например, останавливая цеха на зиму). Крупные производства, однако, являются работодателями для большого числа людей, и с точки зрения предупреждения роста социальной напряженности нечуткость государства к бедам крупных компаний не выглядит разумной стратегией.

Еще в конце сентября министр экономики и предпринимательства Кристьян Ярван анонсировал поправки к Закону о рынке электроэнергии, в соответствии с которыми «универсальная услуга» распространится на малые предприятия с персоналом до 50 человек. Премьер Кая Каллас в октябре заявила, что правительство не планирует энергетических субсидий для крупных компаний, пояснив, что потребление электроэнергии всеми на полную мощность приведет к тому, что она просто кончится.