В начале ноября производитель мебели Standard сообщил о скором закрытии производства в Мустамяэ и сокращении более 160 работников. Ввиду популярности бренда новость вызвала большой резонанс, но быстро стало ясно, что речь идет лишь о верхушке айсберга. Свежая статистика Кассы по безработице подтвердила, что сокращения в эстонских производственных компаниях носят системный характер. За последние недели было сделано 17 уведомлений о коллективных сокращениях, охватывающих почти 600 рабочих мест.
От редакции ⟩ Государство должно помочь производству, иначе нас ждет социальный взрыв
В роли главного «спикера по теме» в СМИ все равно пришлось выступить владельцу Standard Энну Вескимяги. Он высказался в том духе, что анонсированное им сокращение – лишь первое звено в длинной цепи трудных перемен. Вескимяги предположил, что Эстония стоит на пороге тяжелейшего кризиса, связанного с деиндустриализацией. Он пояснил, что главная причина неизбежного закрытия многих эстонских заводов и фабрик с энергоемким производственным циклом – резкое повышение цен на энергоносители.
Часть ответственности за плачевные перспективы Вескимяги возложил на правительство, не принимающее, по его оценке, достаточных мер, которые могли бы смягчить ценовой коллапс в энергетике. Он привел в пример другие страны, власти которых находят способы сделать электричество для предприятий дешевле, снижают акцизы и налоги.
Остается действительно не очень понятным, что собирается предпринять правительство в целях предотвращения закрытия энергоемких предприятий и резкого роста безработицы. Представители правительства говорят о смягчающих решениях для малого бизнеса, но крупным бизнес-игрокам на «индустриальном поле» предлагают выдерживать «турбулентный период» собственными силами (например, останавливая цеха на зиму). Крупные производства, однако, являются работодателями для большого числа людей, и с точки зрения предупреждения роста социальной напряженности нечуткость государства к бедам крупных компаний не выглядит разумной стратегией.
Еще в конце сентября министр экономики и предпринимательства Кристьян Ярван анонсировал поправки к Закону о рынке электроэнергии, в соответствии с которыми «универсальная услуга» распространится на малые предприятия с персоналом до 50 человек. Премьер Кая Каллас в октябре заявила, что правительство не планирует энергетических субсидий для крупных компаний, пояснив, что потребление электроэнергии всеми на полную мощность приведет к тому, что она просто кончится.
И Энн Вескимяги, и другие эстонские бизнесмены высказывают предположения, что нерешительность правительства вызвана страхом перед «резкими движениями» в предвыборный период. Однако если коллективные сокращения на предприятиях промсектора действительно станут цепным процессом, нынешняя инертность правящих в Эстонии партий может привести их к неудаче на мартовских выборах. И даже без учета соображений политконъюнктуры минимизация количества новых безработных и закрывающихся производств должна была бы стать для правительства приоритетной задачей. В сложные для внешней без опасности времена только растет важность обеспечения безопасности внутренней. Трудно представить менее подходящий момент, чтобы значительная часть населения Эстонии обнаружила себя в критических материальных обстоятельствах.