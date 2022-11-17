Русский язык не запретят

Проект резолюции, провалившийся в парламенте, допускал в публичной и частноправовой деятельности использование только эстонского языка. В качестве уступки в нем предусматривалось, что «может быть добавлен перевод эстонского текста на иностранный язык, который не должен быть русским».

Социал-демократ Эдуард Одинец назвал законопроект позорным абсурдом. «Своим желанием навредить меньшинствам, проживающим в Эстонии, и указать им их место, EKRE достигла вершины абсурда. Это желание дискриминировать одну этническую группу, а также всех людей, чей родной язык – русский», – сказал Одинец.

«Цель законопроекта – запретить русскоязычные каналы национального вещателя и Русский театр, а также упразднить русскоязычные частные СМИ, включая русскоязычный портал «Объектив». Что дальше? Сжигать книги, изданные на русском языке?»

Одинец сказал, что сам факт того, что парламент страны ЕС должен обсуждать вопрос об исключении какого-либо языка из общественной сферы, является позором.