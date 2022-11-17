Легендарного футболиста Али Даеи приговорили к смертной казни

Сообщается, что Даеи в настоящее время находится под стражей. Помимо него по аналогичным обвинениям будут казнены еще 15 тысяч человек.

Футболист был задержан 27 октября в гостинице, а до этого у него отобрали паспорт за активную поддержку протестов в соцсетях.

Поддержку Даеи выразили в мюнхенской «Баварии», за которую иранец выступал в 1998–1999 годах.

«Мы связались с посольством Германии в Иране и выразили готовность оказать поддержку. Мы будем держать этот вопрос в центре внимания», — говорится в заявлении клуба.