Иранский футболист Али Даеи, до недавнего временя являвшийся рекордсменом всех времен по голам за национальные сборные, приговорен на родине к смертной казни, сообщает news.ru со ссылкой на Report. Бывшего нападающего обвиняют в участии в акциях протеста, которые начались в Иране после убийства 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба».
Легендарного футболиста Али Даеи приговорили к смертной казни
Легендарного футболиста Али Даеи приговорили к смертной казни
Сообщается, что Даеи в настоящее время находится под стражей. Помимо него по аналогичным обвинениям будут казнены еще 15 тысяч человек.
Футболист был задержан 27 октября в гостинице, а до этого у него отобрали паспорт за активную поддержку протестов в соцсетях.
Поддержку Даеи выразили в мюнхенской «Баварии», за которую иранец выступал в 1998–1999 годах.
«Мы связались с посольством Германии в Иране и выразили готовность оказать поддержку. Мы будем держать этот вопрос в центре внимания», — говорится в заявлении клуба.
В 2021 году португалец Криштиану Роналду побил рекорд Али Даеи по голам за национальную сборную, в активе иранца было 109 мячей.
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