После падения ракеты в Польше в Латвии в настоящее время не планируется повышать уровень готовности противовоздушной обороны. Об этом заявил агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Леонид Калниньш.
Латвия не планирует повышать уровень готовности своей противовоздушной обороны
Литовские вооруженные силы в среду сообщили, что после падения ракеты в Польше готовность ПВО Литвы повышена.
Как отметил Калниньш, Литва граничит с Польшей, а также с Россией и Белоруссией в гораздо большей степени, чем Латвия, поэтому, очевидно, принято такое решение. «Наша ситуация не требует такой необходимости в настоящее время», – сказал командующий НВС.
Он отметил, что упавшая в Польше ракета находилась в последней фазе полета и не могла быть сбита ни одной системой ПВО. «Пока ракета еще была в воздухе, должна была сработать функция самоуничтожения. Но она не сработала, видимо, из-за сбоя или давности производства», – сказал Калниньш.
Говоря о возможностях противовоздушной обороны Латвии, командующий отметил, что ее обеспечивают и НВС как часть коллективной системы ПВО НАТО, и союзники, например, доставленный Испанией зенитно-ракетный комплекс NASAMS, который был размещен в Лиелварде этим летом. Противовоздушную оборону обеспечивают и другие системы союзников по НАТО, расположенные вблизи границ Латвии, включая авиацию.
Калниньш напомнил, что принято решение о совместном с Эстонией приобретении систем ПВО средней дальности. Во время саммита НАТО в Мадриде министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо о намерениях по приобретению этих систем.
В настоящее время проводится совместная работа по закупке систем и проводится оценка претендентов. Командующий НВС выразил надежду на то, что в начале следующего года процесс отбора будет завершен и начнется закупка.