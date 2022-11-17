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Эстонию посетит с визитом премьер-министр Косово

BNS
Эстонию посетит с визитом премьер-министр Косово
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Премьер-министр Косово Альбин Курти.
Премьер-министр Косово Альбин Курти. Фото: Armend Nimani/AFP

В пятницу в Эстонии будет находиться с рабочим визитом премьер-министр Косово Альбин Курти.

У премьер-министра Косово запланированы встречи с премьер-министром Каей Каллас, спикером Рийгикогу Юри Ратасом, главой МИД Урмасом Рейнсалу, председателем парламентской комиссии по иностранным делам Андресом Суттем и канцлерм Министерства культуры Тарви Ситсом. Премьер-министр Косово также посетит шоурум э-Эстонии и Академию электронного управления.

Премьер-министр Косово Альбин Курти и премьер-министр Эстонии Кая Каллас в 11.15 проведут совместную конференцию в доме Стенбока.

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