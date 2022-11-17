Эстонию посетит с визитом премьер-министр Косово

У премьер-министра Косово запланированы встречи с премьер-министром Каей Каллас, спикером Рийгикогу Юри Ратасом, главой МИД Урмасом Рейнсалу, председателем парламентской комиссии по иностранным делам Андресом Суттем и канцлерм Министерства культуры Тарви Ситсом. Премьер-министр Косово также посетит шоурум э-Эстонии и Академию электронного управления.