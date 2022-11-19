Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 18 по 25 ноября.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Выставка «Прекрасный мир» Саши Путри
● до 30 ноября с 9:30 до 16:00 по будним дням, Таллиннский дом учителя (Ратушная площадь, 14)
Судьбы детей, чьи способности во много раз превосходили таланты их сверстников, как правило, складывались непросто. Только единицы становились успешными во взрослой жизни, а многие уходили из жизни раньше срока. Одним из таких вундеркиндов была полтавская художница Саша Путря, которая всего за 11 лет своей жизни успела создать более 2000 работ. Девочка поражала окружающих своим художественным талантом и не обычным восприятием действительности.
Детский спектакль «Волшебник Изумрудного города»
● 19 ноября в 12:00, Русский молодежный театр (Калевипоя, 10)
Дорога из желтого кирпича ведет в Изумрудный город, в фантастическую страну, сошедшую со страниц книги Александра Волкова. Спектакль предлагает зрителям на некоторое время почувствовать себя участниками этой истории и совершить увлекательное путешествие в сказочный город в компании девочки Элли и ее щенка Тотошки, которые в надежде попасть домой в Канзас отправились к волшебнику Гудвину вместе с друзьями – Железным Дровосеком, Страшилой и Львом.
Спектакль «Мертвые души»
● 20 ноября в 18:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Интрига подогревается тем, что постановку осуществляет Эльмо Нюганен, эстонский режиссер, известный далеко за пределами страны. Для его манеры характерно сочетание лирики и юмора, драмы и гротеска. Его спектакли захватывают внимание зрителей с первых сцен и отличаются превосходной актерской игрой. Режиссер умеет эффектно раствориться в актере, снабдив исполнителя широким арсеналом средств и зарядив мощной креативной энергией. В спектакле собран прекрасный актерский состав – Лариса Саванкова, Александр Ивашкевич, Илья Нартов, Анна Сергеева.
Спектакль «Визит инспектора»
● 25 ноября в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
В доме успешного предпринимателя Артура Берлинга члены семьи собрались отметить счастливое событие – помолвку дочери Шейлы. Торжество прерывает визит загадочного незнакомца, назвавшего себя Инспектором. Он расследует самоубийство девушки. Но как с этой трагедией связана семья Берлингов? Возможно, произошла ошибка? И откуда взялся этот Инспектор? В этой истории много вопросов и не меньше противоречивых ответов. Лишь потревоженная совесть может подсказать, какие из них верны… Пьеса Джона Бойн тона Пристли была впервые поставлена в русском переводе и отсчитывает свою сценическую историю с 1945 года.
Концерт рэпера Face
● 25 ноября в 21:00, Ночной клуб Cathouse (Тартуское шоссе, 17)
Покоритель чартов и непредсказуемый ньюсмейкер, вызывающий полярные эмоции публики с 2015 года. Уфимский хулиган, добившийся в свои 22 года широкой известности. Музыкант года по версии журнала GQ. Рэпер выступит в Таллинне с большим сольным концертом, на котором представит новый альбом и новое шоу.
ИДА-ВИРУМАА
Концерт «Дом, в котором живет радость!»
● 19 ноября в 14:00, Дом культуры Geneva (Выйду, 2, Нарва)
Большой юбилейный концерт под названием «Дом, в котором живет радость!» – это замечательный подарок зрителю от наших юных талантов, которые стремятся творить, созидать, дарить и наполнять свою жизнь прекрасным. Мы приглашаем всех желающих в нашу теплую и уютную атмосферу праздника, который принесет каждому приятные и незабываемые впечатления!
Концерт джазового оркестра Glenn Miller Orchestra
● 22 ноября в 19:00, Йыхвиский концертный дом (Парги, 40, Йыхви)
Каждые два года в течение 10 лет до начала пандемии эти виртуозные музыканты под управлением Вила Салдена приезжали в Эстонию, чтобы наполнить наши сердца классикой джаза. Так называемый Европейский Оркестр Гленна Миллера является одним из трех оркестров в мире, которым дано право носить имя своего основателя. В репертуаре – пьесы выдающихся композиторов эпохи биг-бэндов, легендарного и драматичного расцвета танцевального джаза 1930-50-х годов.
Stand Up в Нарве
● 25 ноября в 21:00, Театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)
Объединение Tallinn Stand Up сообщает, что 25 ноября в Нарве состоится первый стэндап-вечер этой осени на русском языке с самыми яркими комиками стран Балтии. Специальные гости – резиденты крупнейшей команды комиков в странах Балтии – Riga Stand Up (Латвия). Уже 6 лет эта внушительная корпорация делает качественную комедию на русском языке во всех странах Балтии и за ее пределами. В ее активе сотни открытых микрофонов и больших концертов. Они выступают на одной сцене со звездами стендапа первой величины.