Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

ТАЛЛИНН

Выставка «Прекрасный мир» Саши Путри

● до 30 ноября с 9:30 до 16:00 по будним дням, Таллиннский дом учителя (Ратушная площадь, 14)

Судьбы детей, чьи способности во много раз превосходили таланты их сверстников, как правило, складывались непросто. Только единицы становились успешными во взрослой жизни, а многие уходили из жизни раньше срока. Одним из таких вундеркиндов была полтавская художница Саша Путря, которая всего за 11 лет своей жизни успела создать более 2000 работ. Девочка поражала окружающих своим художественным талантом и не обычным восприятием действительности.

Детский спектакль «Волшебник Изумрудного города»

● 19 ноября в 12:00, Русский молодежный театр (Калевипоя, 10)

Дорога из желтого кирпича ведет в Изумрудный город, в фантастическую страну, сошедшую со страниц книги Александра Волкова. Спектакль предлагает зрителям на некоторое время почувствовать себя участниками этой истории и совершить увлекательное путешествие в сказочный город в компании девочки Элли и ее щенка Тотошки, которые в надежде попасть домой в Канзас отправились к волшебнику Гудвину вместе с друзьями – Железным Дровосеком, Страшилой и Львом.

Спектакль «Мертвые души»

● 20 ноября в 18:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)