История Таллиннского зоопарка: поначалу зверей размещали в Кадриорге рядом с императорскими угодьями

Большинство наших читателей наверняка хоть раз в жизни бывали в Таллиннском зоопарке, но уже не все помнят, что когда-то он располагался в парке Кадриорг. Это продолжалось чуть меньше полувека: зоопарк был открыт в 1939 году незадолго до начала Второй мировой войны. Для сравнения: старейший действующий зоопарк основан в 1752 году и расположен на территории дворца Шёнбрунн в Вене. Зоопарк в Лондоне открылся в 1828 году, а широко известный зоопарк в Центральном парке Нью-Йорка открылся всего на пять лет раньше таллиннского – в 1934 году.

Наш зоопарк долгожителем не назовешь, но именно в период между мировыми войнами такие увеселения появлялись во многих столицах молодых европейских государств, подражавших в своем развитии старым центрам имперских традиций.

Первые жители зоопарка

Дискуссии о том, что в Таллинне нужно открыть собственный зоопарк, начались еще в 1920-е годы. Тогда они носили скорее умозрительный характер. Сложная экономическая обстановка не способствовала развитию масштабных объектов, усилия государства и общества были направлены на решение более актуальных проблем.

В значительно более стабильные 1930-е разговоры стали предметнее. Поначалу мэрия Таллинна решила перенять опыт у соседей. Но в ходе общения с представителями Хельсинки выяснилось, что расходы на содержание зоопарка составляют значительно большие суммы, чем предполагали в Таллинне. Пыл инициаторов поутих, и было решено двигаться в более спокойном темпе.