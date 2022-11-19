Когда был открыт первый в мире зоопарк, доподлинно неизвестно. Более 3000 лет назад учебные сады с животными уже были в Ассирии и Древнем Китае. Не совсем ясно, где проходит граница между зоопарком, выставкой животных и зверинцем, который был традиционным развлечением аристократии в прежние времена. Основным критерием зоопарка можно назвать сочетание развлекательной и научной составляющей, причем в наши дни все больше доминирует вторая.
История Таллиннского зоопарка: поначалу зверей размещали в Кадриорге рядом с императорскими угодьями
Большинство наших читателей наверняка хоть раз в жизни бывали в Таллиннском зоопарке, но уже не все помнят, что когда-то он располагался в парке Кадриорг. Это продолжалось чуть меньше полувека: зоопарк был открыт в 1939 году незадолго до начала Второй мировой войны. Для сравнения: старейший действующий зоопарк основан в 1752 году и расположен на территории дворца Шёнбрунн в Вене. Зоопарк в Лондоне открылся в 1828 году, а широко известный зоопарк в Центральном парке Нью-Йорка открылся всего на пять лет раньше таллиннского – в 1934 году.
Наш зоопарк долгожителем не назовешь, но именно в период между мировыми войнами такие увеселения появлялись во многих столицах молодых европейских государств, подражавших в своем развитии старым центрам имперских традиций.
Первые жители зоопарка
Дискуссии о том, что в Таллинне нужно открыть собственный зоопарк, начались еще в 1920-е годы. Тогда они носили скорее умозрительный характер. Сложная экономическая обстановка не способствовала развитию масштабных объектов, усилия государства и общества были направлены на решение более актуальных проблем.
В значительно более стабильные 1930-е разговоры стали предметнее. Поначалу мэрия Таллинна решила перенять опыт у соседей. Но в ходе общения с представителями Хельсинки выяснилось, что расходы на содержание зоопарка составляют значительно большие суммы, чем предполагали в Таллинне. Пыл инициаторов поутих, и было решено двигаться в более спокойном темпе.
Из Хельсинки же поступил и первый постоялец зоопарка, впоследствии ставший его символом. В 1937 году команда Эстонии выиграла проводившийся в финской столице чемпионат мира по стрельбе и вернулась домой с живым подарком – рысью по кличке Иллу. Рысь поселили на территории института природоохраны и туризма в юго-восточной части современного парка Кадриорг (сейчас там начинается Лаагна-теэ). В то время в эстонских лесах было мало рысей, поэтому люди активно ходили смотреть на редкого зверя.
Планировалось, что к 1943 году там откроется более масштабная международная выставка растений, где также будет небольшой «живой уголок». Любительская флористика и дизайн участков в период президентства Пятса переживали расцвет, и это тема для отдельного разговора.
В 1939 году в Эстонию из Германии приехал владелец одного передвижного зверинца. Его демонстрация была организована там же, в Кадриорге. Выставка имела большой успех: за полтора месяца ее посетило 36 тысяч человек. Хозяин зверинца решил продать свою коллекцию Таллинну. Появлению зоопарка также помогло Эстонское общество защиты животных, которое организовало сбор пожертвований на покупку.
Временное как постоянное
Вскоре немецкий предприниматель и эстонские компаньоны рассорились, часть животных вернулись вместе с владельцем в Гамбург, и будущее зоопарка оказалось под вопросом. Параллельно в печати тех лет подчеркивалось, что территория зоопарка в районе улицы Мяэкалда тесная и нужно искать другие варианты. Было предложение совместить зоопарк с музеем под открытым небом и открыть его в лесу Козе в Пирита. Мэрия считала, что зоопарку подойдет территория в районе железнодорожной станции Лийва, а до прихода в Кадриорг Общество защиты животных успело приметить территорию в районе современного аэропорта и даже арендовало ее у завода «Двигатель».
В итоге неурядицы с немецким предпринимателем удалось утрясти, и Таллиннский зоопарк открылся 25 августа 1939 года. Часть животных подарили некоторые другие европейские зоопарки. Всего коллекция насчитывала 130 животных 36 видов. В репортаже Postimees отмечается, что все животные вызывают любопытство не только у детей, но и у взрослых (номер от 27.08.1939). Любимцами публики определенно стали белые медведи, и для них был даже выстроен специальный бассейн.
В XVIII веке для снабжения водой военного городка Ууслинн и дворца в Кадриорге была выстроена система каналов, которая направляла воду из озера Юлемисте. Сейчас остатки этих каналов убраны в подземные трубы. Один из таких каналов стекал с обрыва как раз на месте зоопарка, поэтому медведи могли купаться в небольшом водопаде. Правила посещения были менее строгими, и медведей периодически подкармливали сахаром.
Когда Эстония утратила независимость и советская власть запретила деятельность любых обществ, зоопарк перевели на баланс города. Вызванная войной нехватка ресурсов плохо сказалась на животных. Некоторые из них, включая рысь Иллу, погибли во время массированной бомбардировки Таллинна в марте 1944 года. В Кадриорге зоопарк проработал до 1983 года, когда, наконец, перебрался на более обширную территорию в Вескиметса. Сейчас о его былом местоположении напоминают лишь развалины клеток на обрыве глинта близ моста Ильвесе, названного в честь первого питомца Таллиннского зоопарка. А освоение нынешней территории зоо парка – это уже совсем другая история.