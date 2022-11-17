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Имеющий дурную славу продавец автомобилей: мы не обязаны отвечать на запросы департамента

Грядет изменение закона
Аймур-Яан Кескель
Имеющий дурную славу продавец автомобилей: мы не обязаны отвечать на запросы департамента
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Площадка по продаже автомобилей.
Площадка по продаже автомобилей. Фото: Mihkel Maripuu

В черном списке Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) упомянуты 14 случаев, когда клиент купил подержанный автомобиль, о недостатках которого он ранее не знал. В отношении внесенного в этот список предприятия Autoturg OÜ имеется восемь жалоб. Ежегодно ведомство получает от потребителей свыше 50 подобных жалоб.

Если продавец и покупатель приходят к соглашению или продавец соглашается расторгнуть договор купли-продажи, компания не попадет в черный список. TTJA занимается только жалобами, когда одной из сторон сделки является предприятие, а другой – частное лицо.

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