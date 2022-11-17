Имеющий дурную славу продавец автомобилей: мы не обязаны отвечать на запросы департамента

В черном списке Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) упомянуты 14 случаев, когда клиент купил подержанный автомобиль, о недостатках которого он ранее не знал. В отношении внесенного в этот список предприятия Autoturg OÜ имеется восемь жалоб. Ежегодно ведомство получает от потребителей свыше 50 подобных жалоб.