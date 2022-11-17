Андреас Вахер вошел в состав эстонской мужской сборной по футболу

Сегодня к сборной присоединился центральный защитник 18-летний Андреас Вахер, который был в составе сборной U21, обыгравшей вчера со счетом 5:1 команду Литвы. В сентябре он представлял сборную U19 на отборочном турнире чемпионата Европы – все три игры он носил повязку капитана и помог своей команде победить итальянцев со счетом 2:0. В клубном футболе Вахер играет в итальянской команде Ferrara SPAL.