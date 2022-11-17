В эту субботу, 19 ноября, эстонская мужская сборная Эстонии по футболу проведет свой последний матч в этом сезоне: в рамках Балтийского турнира команда выйдет против сборной Литвы. Главный тренер Томас Хэберли вызвал в сборную 24 игрока.
Андреас Вахер вошел в состав эстонской мужской сборной по футболу
Андреас Вахер вошел в состав эстонской мужской сборной по футболу
Сегодня к сборной присоединился центральный защитник 18-летний Андреас Вахер, который был в составе сборной U21, обыгравшей вчера со счетом 5:1 команду Литвы. В сентябре он представлял сборную U19 на отборочном турнире чемпионата Европы – все три игры он носил повязку капитана и помог своей команде победить итальянцев со счетом 2:0. В клубном футболе Вахер играет в итальянской команде Ferrara SPAL.
Последний домашний матч нашей мужской сборной состоится в субботу, 19 ноября на стадионе A. Le Coq Arena. Ворота стадиона откроются в 14.00 тогда же откроется и фан-зона. На сцене будет выступать известная группа Traffic. Встреча с Литвой начнется в 16.00.
Билеты можно приобрести в Piletilevi, транслировать матч будет ЭТВ2.
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