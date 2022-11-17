Платежи вырастут еще больше: шестимесячный Euribor преподнес неприятный сюрприз

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 27 октября решил с 2 ноября вновь повысить все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки.

Совет ЕЦБ повышает ставки на 0,75 процентных пункта уже второе заседание подряд. В предыдущий раз ставки были повышены 8 сентября. На заседании 21 июля совет ЕЦБ в целях борьбы с высокой инфляцией решил впервые за последние 11 лет повысить процентные ставки на 0,5 процентного пункта.

«Осуществляя третье подряд повышение этих важных для монетарной политики процентных ставок, совет добился значительного прогресса в прекращении стимулирующих мер денежно-кредитной политики», – говорится в заявлении совета ЕЦБ.

Совет подчеркивает, что ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%.