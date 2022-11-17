Шестимесячный Euribor в среду вырос на 0,011 процентных пункта до отметки 2,311 процента.
Платежи вырастут еще больше: шестимесячный Euribor преподнес неприятный сюрприз
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 27 октября решил с 2 ноября вновь повысить все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов.
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.
В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки.
Совет ЕЦБ повышает ставки на 0,75 процентных пункта уже второе заседание подряд. В предыдущий раз ставки были повышены 8 сентября. На заседании 21 июля совет ЕЦБ в целях борьбы с высокой инфляцией решил впервые за последние 11 лет повысить процентные ставки на 0,5 процентного пункта.
«Осуществляя третье подряд повышение этих важных для монетарной политики процентных ставок, совет добился значительного прогресса в прекращении стимулирующих мер денежно-кредитной политики», – говорится в заявлении совета ЕЦБ.
Совет подчеркивает, что ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%.
«Инфляция все еще слишком высока и будет превышать целевой уровень в течение длительного времени. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%. В последние месяцы резкий рост цен на энергоресурсы и продукты питания, проблемы с поставками и восстановление спроса после пандемии обусловили давление цен и рост инфляции. Цель монетарной политики совета ЕЦБ – снизить поддержку спроса и застраховаться от риска длительных повышающих инфляционных ожиданий», – заявил ЕЦБ.