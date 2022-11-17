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Платежи вырастут еще больше: шестимесячный Euribor преподнес неприятный сюрприз

BNS
Платежи вырастут еще больше: шестимесячный Euribor преподнес неприятный сюрприз
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Деньги.
Деньги. Фото: TH

Шестимесячный Euribor в среду вырос на 0,011 процентных пункта до отметки 2,311 процента.

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 27 октября решил с 2 ноября вновь повысить все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки.

Совет ЕЦБ повышает ставки на 0,75 процентных пункта уже второе заседание подряд. В предыдущий раз ставки были повышены 8 сентября. На заседании 21 июля совет ЕЦБ в целях борьбы с высокой инфляцией решил впервые за последние 11 лет повысить процентные ставки на 0,5 процентного пункта.

«Осуществляя третье подряд повышение этих важных для монетарной политики процентных ставок, совет добился значительного прогресса в прекращении стимулирующих мер денежно-кредитной политики», – говорится в заявлении совета ЕЦБ.

Совет подчеркивает, что ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%.

«Инфляция все еще слишком высока и будет превышать целевой уровень в течение длительного времени. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%. В последние месяцы резкий рост цен на энергоресурсы и продукты питания, проблемы с поставками и восстановление спроса после пандемии обусловили давление цен и рост инфляции. Цель монетарной политики совета ЕЦБ – снизить поддержку спроса и застраховаться от риска длительных повышающих инфляционных ожиданий», – заявил ЕЦБ.

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