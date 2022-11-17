Лучшего спортсмена выбрать в этом году непросто. Таллиннцы, помогайте!

Номинанты в категории «Лучшая спортсменка Таллинна 2022»: Анетт Контавейт, Эпп Мяэ, Херет Отс, Энели Ефимова, Келли Сильдару.

Кандидаты на звание «Лучший спортсмен Таллинна 2022»: Пеэтер Олеск, Стефан Аранд, Янек Ыйглане, Илья Макаров, Кусти Ныльвак и Март Тийсаар.

Номинанты в категории «Лучшая спортивная команда»: женская футбольная команда FC Flora, мужская футбольная команда FC Flora, Sparta Team Automaailm, TalTech/Nordaid и Tallinna Ülikool/ Kikas.

Номинанты в категории молодых спортсменов: Энели Ефимова, Арлет Леванди, Ричард Карелсон, Элизабет Ристметс, Ирина Тищук, Марк Оливер Лайал.

Номинанты в категории «Лучший параспортсмен Таллинна»: Мария Рейн, Эрик Тётт, Марья-Лийза Ландар, Матц Топкин, а также команда керлингистов в составе Кятлин Рийдбах, Сигне Фалькенберг, Андрей Койтмяэ, Лаури Мурашов.

Кандидаты определялись исходя из предложений спортивных объединений. При этом учитывались достижения спортсменов и команд в текущем году, результаты представления Таллинна как на местной, так и на международной арене. При выборе кандидатов также принимался во внимание вклад спортсменов и команд в продвижение местной спортивной жизни - организацию спортивных мероприятий, популяризацию активного образа жизни, поддержку молодежного спорта и т.д.

Кандидаты на звание «Спортсмен года» должны являться жителями Таллинна, и родной зал или площадка команды также должны находиться в столице. Результаты интернет-голосования будут переданы в Таллиннский департамент культуры и спорта, который примет окончательное решение.

Город Таллинн награждает лучших спортсменов и спортивные команды с 1994 года – в этом году церемония состоится в 27-й раз.