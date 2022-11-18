«На частоте Sorainen» – это серия подкастов, которые ведут эксперты из адвокатского бюро Sorainen в сотрудничестве с новостным порталом Rus.Postimees.
На частоте Sorainen ⟩ Подкаст о том, как инвестировать безопасно и разумно
В этом выпуске руководитель юридического отдела Creditstar Евгений Белавин и юрист адвокатского бюро Sorainen Елизавета Лазонен обсуждают сложную, но очень популярную тему инвестиций. Подкаст поможет разобраться с тем, зачем нужно инвестировать и как это сделать безопасно и разумно.
В последнее время люди разделились на две категории. С одной стороны те, кто активно следит за веяниями моды в сфере инвестирования, отслеживает рынки и покупает акции. С другой стороны те, кто боится погружаться в этот сложный мир, потому что он обманет и оставит ни с чем. Но так или иначе, экономическая нестабильность заставляет задуматься о новых источниках дохода. А что делать, если на вторую и третью работу нет времени? Правильно, инвестировать. А еще лучше – инвестировать правильно. Об этом и рассказывает гость нового выпуска.
Евгений Белавин рассказал, что хотя сам он активно и не инвестирует, среди его коллег и знакомых, близких к этой теме, инвестирование очень популярно. Более того, многие люди, даже сами того не понимая, являются инвесторами, ведь третья пенсионная ступень – это тоже инвестиционный финансовый инструмент. Выбор возможностей для инвестирования сейчас действительно очень широк. Они отличаются по выгоде, рискам и условиям. Однако компания Creditstar решила сосредоточиться на сборе капитала путём выпуска облигаций.
В подкасте Елизавета Лазонен подробнее рассказала, что такое облигации. Простыми словами, это долговые расписки, которые выдаются инвесторам взамен на их деньги. То есть это возможность одолжить деньги под процент. В рамках такой сделки обговаривается срок, на который выдаются деньги, и также сам процент, от которого зависит выгода инвестора.
Creditstar имеет постоянных надёжных инвесторов. Однако иногда проводятся и акции по привлечению новых инвесторов, готовых вложить деньги в облигации фирмы. Среди инвесторов чаще всего встречаются инвестиционные фирмы, банки и частные лица с опытом инвестирования. Что же делать людям без такого опыта? Начинать с возможностей, которые соответствуют именно вашему финансовому состоянию.
При желании начать инвестировать в облигации или другой финансовый инструмент стоит в первую очередь проанализировать свои финансы и обратиться в банк, чтобы открыть счет ценных бумаг, а потом выбрать подходящие облигации на Балтийской бирже Nasdaq. Евгений Белавин предупредил, что стоит внимательно ознакомиться с условиями выдачи облигаций, потому что там описаны основные риски и гарантии, предусмотренные для инвесторов. Таких материалов, которые требуют внимания, может оказаться довольно много, но все они созданы для безопасности и удобства инвесторов. Положительная сторона в том, что, как и в любом деле, в инвестициях главное – начать. При дальнейших сделках условия скорее всего будут отличаться только небольшими деталями. Например, сроком выдачи или процентом.
Елизавета Лазонен отметила, что такой доход инвестор должен декларировать в Налогово-таможенном департаменте. Однако главным союзником в таком случае так же может являться банк, потому что именно он предлагает удобные решения для подачи декларации.
Инвестируйте правильно и обдуманно! Стоит инвестировать только в том случае, если финансовое положение достаточно стабильное и имеется вся необходимая информация. За помощью в инвестировании можно обратиться к компании, в которую желаете инвестировать, к инвестиционному консультанту банка или к юридическому консультанту.
В подкасте также обсудили:
Какие риски существуют при инвестировании?
Кто является самым выгодным инвестором?
Какую выгоду от облигаций получает компания, выдающая их?
Что происходит по истечению срока облигации?
Приятного прослушивания!