На частоте Sorainen ⟩ Подкаст о том, как инвестировать безопасно и разумно

В этом выпуске руководитель юридического отдела Creditstar Евгений Белавин и юрист адвокатского бюро Sorainen Елизавета Лазонен обсуждают сложную, но очень популярную тему инвестиций. Подкаст поможет разобраться с тем, зачем нужно инвестировать и как это сделать безопасно и разумно.

В последнее время люди разделились на две категории. С одной стороны те, кто активно следит за веяниями моды в сфере инвестирования, отслеживает рынки и покупает акции. С другой стороны те, кто боится погружаться в этот сложный мир, потому что он обманет и оставит ни с чем. Но так или иначе, экономическая нестабильность заставляет задуматься о новых источниках дохода. А что делать, если на вторую и третью работу нет времени? Правильно, инвестировать. А еще лучше – инвестировать правильно. Об этом и рассказывает гость нового выпуска.

Евгений Белавин рассказал, что хотя сам он активно и не инвестирует, среди его коллег и знакомых, близких к этой теме, инвестирование очень популярно. Более того, многие люди, даже сами того не понимая, являются инвесторами, ведь третья пенсионная ступень – это тоже инвестиционный финансовый инструмент. Выбор возможностей для инвестирования сейчас действительно очень широк. Они отличаются по выгоде, рискам и условиям. Однако компания Creditstar решила сосредоточиться на сборе капитала путём выпуска облигаций.