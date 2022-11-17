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Сегодня по всей Эстонии здания будут подсвечены сиреневым. Что это означает?

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Сегодня по всей Эстонии здания будут подсвечены сиреневым. Что это означает?
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Таллиннская детская больница будет подсвечена сиреневым цветом.
Таллиннская детская больница будет подсвечена сиреневым цветом. Фото: Ü.Veldre

Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей. В поддержку преждевременно рожденных детей и их семей некоторые здания по всей Эстонии будут подсвечены сиреневым цветом.

В Эстонии 5,5-6 процентов детей рождаются недоношенными: они проводят первые дни, недели и иногда даже месяцы жизни в больнице.

Преждевременно рожденный ребенок с подарком, который сделал ученик Ласнамяэской основной школы.
Преждевременно рожденный ребенок с подарком, который сделал ученик Ласнамяэской основной школы. Фото: личный архив

Если раньше шансы недоношенных младенцев выжить были не слишком высокими, то в настоящее время эстонская медицина может гордиться одним из самых низких уровней смертности в Европе среди преждевременно родившихся.

Сиреневый цвет – символ преждевременного рождения, которой знаменует хрупкость и исключительность. Многие сооружения по всей Эстонии сегодня будут подсвечены сиреневым цветом, в том числе и больницы. 

Фото: Ü.Veldre
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