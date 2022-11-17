Сегодня по всей Эстонии здания будут подсвечены сиреневым. Что это означает?

В Эстонии 5,5-6 процентов детей рождаются недоношенными: они проводят первые дни, недели и иногда даже месяцы жизни в больнице.

Преждевременно рожденный ребенок с подарком, который сделал ученик Ласнамяэской основной школы. Фото: личный архив

Если раньше шансы недоношенных младенцев выжить были не слишком высокими, то в настоящее время эстонская медицина может гордиться одним из самых низких уровней смертности в Европе среди преждевременно родившихся.

Сиреневый цвет – символ преждевременного рождения, которой знаменует хрупкость и исключительность. Многие сооружения по всей Эстонии сегодня будут подсвечены сиреневым цветом, в том числе и больницы.