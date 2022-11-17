Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей. В поддержку преждевременно рожденных детей и их семей некоторые здания по всей Эстонии будут подсвечены сиреневым цветом.
Сегодня по всей Эстонии здания будут подсвечены сиреневым. Что это означает?
Сегодня по всей Эстонии здания будут подсвечены сиреневым. Что это означает?
В Эстонии 5,5-6 процентов детей рождаются недоношенными: они проводят первые дни, недели и иногда даже месяцы жизни в больнице.
Если раньше шансы недоношенных младенцев выжить были не слишком высокими, то в настоящее время эстонская медицина может гордиться одним из самых низких уровней смертности в Европе среди преждевременно родившихся.
Сиреневый цвет – символ преждевременного рождения, которой знаменует хрупкость и исключительность. Многие сооружения по всей Эстонии сегодня будут подсвечены сиреневым цветом, в том числе и больницы.
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