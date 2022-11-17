Прецидент создан: суд дал право арестовывать имущество попавших под санкции россиян

Сквоттеры вселились в пустующий дом недалеко от центра города в конце октября. Они вывесили баннеры против войны и капитализма. «Права миллиардеров, которые рассматривают наши города как инвестиции, защищены лучше, чем права уязвимых людей, которые хотят иметь крышу над головой», – объясняли нидерландцы основания для захвата. Деловое издание Forbes оценивает капитал предпринимателя в 2,3 млрд долларов.

Адвокат Воложа пояснял, что в здании идет ремонт и это позволяет оставить его без жильцов на долгое время: в обычных случаях, по нидерландским законам, недвижимость не должна пустовать более полугода. Такие меры приняли из-за дефицита жилья. Сквоттеры настаивали на том, что Волож после ремонта собирается сдавать в этом доме квартиры, поскольку в марте 2020 года количество почтовых адресов увеличилось с двух до трех. Адвокат возразил, что его клиент, напротив, намерен периодически жить в Амстердаме со своей семьей.

Суд отклонил иск Аркадия Воложа, указав, что тот находится под санкциями Европейского Союза за сотрудничество с российскими властями, развязавшими войну в Украине, и не имеет права приезжать в Нидерланды или получать прибыль от аренды. Кроме того, после ремонта стоимость дома, а следовательно, и состояние его владельца, возрастет, что тоже запрещено санкциями.