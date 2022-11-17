Впервые на чемпионате мира по футболу главными судьями будут девушки

Билеты на мундиаль были раскуплены в момент, однако сейчас все больше болельщиков вынуждены отказываться от матчей мечты – стоимость жилья в Катаре превышает все разумные пределы, впрочем неудивительно, ведь любое подобное событие – это рай для бизнесменов. Тем не менее, чемпионат мира состоится, а на открытии сборная Катара сыграет с командой Эквадора.

Предполагается, что на матчи Кубка мира в Катар приедет до миллиона человек, а смотреть состязания будут 3–4 миллиарда зрителей. Ради гостей власти Катара пошли на ряд послаблений: смягчили условия въезда в страну и правила поведения, а в фан-зоне даже разрешили продажу алкоголя.

Чемпионат мира по футболу-2022 в последний раз пройдет в нынешнем формате, когда участвует 32 команды, которые поделены на восемь групп. На чемпионате мира 2026 года будет уже 48 команд, 80 матчей и 16 групп по три команды.

Сейчас группы распределены следующим образом: Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша Группа D: Франция, Австралия, Дания, Турис Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

В 1/8 финала из каждой подгруппы выйдет только по две команды. Плей-офф будет проводиться по олимпийской системе, в каждом раунде сильнейший попадет в следующую стадию по итогам одного матча. В случае ничьей в основное время судья назначит два экстра-тайма по полчаса. При равном счете – серия послематчевых пенальти.

►В этом году впервые в составе национальных команд не 23, а 26 футболистов.

►По ходу матча будет разрешено пять замен вместо привычных трех.

►На помощь арбитрам придут компьютеры: будет работать полуавтоматическая система определения офсайда.