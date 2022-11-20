Остаться вечно молодым не удалось еще никому. Несмотря на успехи медицины, старение считается неизбежным периодом жизни.
Наука ⟩ Как замедлить старение? Медицина дает ответы
При этом одни стареют быстрее, другие медленнее. На это есть свои причины, и врачи предлагают конкретные решения для продления и сохранения полноценной жизни.
«Человек эволюционирует, и сейчас расцвет сил приходится на период от 25 до 30 лет. А дальше начинается спад. В организме запускаются процессы старения, что отражается и на нашей внешности. Появляются морщины и первые седые волосы, – объясняет врач клиники Happy Aging Керли Лукс и добавляет: – Но с помощью диагностики и профилактической персональной медицины можно очень многое сделать для своего здоровья».
Суть старения
Старение – это комплексный процесс, в основе которого – изменения в клетках.
«Со временем в клетках образуются повреждения, из-за чего клетки не могут больше нормально функционировать. Ресурсы организма постепенно истощаются, и он синтезирует меньше нужных веществ. Происходит упадок физических и ментальных способностей, дают о себе знать разные возрастные хронические заболевания, и в итоге наступает смерть», – напоминает Лукс.
Возраст бывает биологический и хронологический – то есть тот, что записан в паспорте и который нельзя изменить. «Биологический возраст определяется степенью повреждения клеток человека. Это, так сказать, его настоящий возраст. И ключевым инструментом его определения является диагностика», – объясняет доктор Лукс.
Хотя ожидаемая средняя продолжительность жизни увеличилась, вероятная максимальная продолжительность жизни не изменилась. Главными факторами, влияющими на протекание старения, по словам Лукс, являются генетика, окружающая среда и стиль жизни.
Укорачивание теломер
«Одна из теорий старения строится на укорачивании теломер (концевые участки хромосом – прим. ред.). Измерив их длину, можно узнать биологический возраст человека, то есть понять, в какой фазе жизненного цикла находятся его клетки», – рассказывает врач. Говоря простым языком, функция теломер – защищать хромосомы, а тем самым и ДНК от повреждений. Теломеры укорачиваются в ходе деления клеток. В конце концов теломеры становятся совсем короткими и клетка перестает делиться.
«Мы первыми в Эстонии предлагаем услугу по измерению длины теломер и определению биологического возраста человека. Мы дожили до того времени, когда процесс укорачивания теломер можно замедлить. То есть мы можем затормозить преждевременное старение», – рассказывает врач о возможностях клиники Happy Aging.
Основной механизм, связанный со старением, – сенесценция, то есть репликативное старение клеток. Это означает, что в результате их повреждения появляются так называемые клетки-зомби. Они теряют способность делиться, но не умирают, а выбрасывают в ткани вредные вещества, отчего формируется воспалительный фон.
Вдобавок старение ускоряется из-за окислительного стресса – это повреждения клеточных структур, вызванные свободными радикалами, содержащими кислород. Эти повреждения связывают со многими хроническими недугами, например, с болезнью Альцгеймера, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые, как правило, сопутствуют старению.
Как отсрочить старение
Если теломеры очень коротки, то нужно изменить стиль жизни. Один из способов замедлить укорачивание теломер – это физическая нагрузка. Также помогают пищевые добавки. Например, научно доказано, что следует регулярно проверять уровень Омега-3 и витамина D в организме. Оба вещества играют важную роль в замедлении старения. Доктор Лукс отмечает, что высокий уровень в оргакортизола – тоже укорачивает теломеры.
Быстрое развитие персонализированной медицины в мире вывело замедление старения на новый уровень. «Мы подходим к каждому человеку персонально. Диагностика помогает оценить состояние здоровья человека и его биологический возраст. На основе данных составляется персональный план терапии, где мы разными методами тормозим старение и возникновение проблем, с ним связанных», – описывает доктор предлагаемые в клинике услуги.
Например, с возрастом в организме уменьшается синтез мощного антиоксиданта – глутатиона. Меньше вырабатывается и ацетилцистеина, который предупреждает истощение глутатиона и поддерживает работу почек и печени. Снижается также уровень коэнзима q10, ответственного за здоровье сердца и сосудов.
«Сегодня персонализированная медицина позволяет обнаружить недостаток этих элементов в организме и пополнить недостающие запасы путем инфузионной терапии. Мы живем в эпоху прорыва. Образ мыслей людей стал меняться. Профилактика всегда эффективнее лечения. Теперь мы можем дольше жить полноценной жизнью», – уверена доктор Лукс.