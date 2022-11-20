Наука ⟩ Как замедлить старение? Медицина дает ответы

При этом одни стареют быстрее, другие медленнее. На это есть свои причины, и врачи предлагают конкретные решения для продления и сохранения полноценной жизни.

«Человек эволюционирует, и сейчас расцвет сил приходится на период от 25 до 30 лет. А дальше начинается спад. В организме запускаются процессы старения, что отражается и на нашей внешности. Появляются морщины и первые седые волосы, – объясняет врач клиники Happy Aging Керли Лукс и добавляет: – Но с помощью диагностики и профилактической персональной медицины можно очень многое сделать для своего здоровья».

Суть старения

Старение – это комплексный процесс, в основе которого – изменения в клетках.

«Со временем в клетках образуются повреждения, из-за чего клетки не могут больше нормально функционировать. Ресурсы организма постепенно истощаются, и он синтезирует меньше нужных веществ. Происходит упадок физических и ментальных способностей, дают о себе знать разные возрастные хронические заболевания, и в итоге наступает смерть», – напоминает Лукс.

Врач клиники Happy Aging Керли Лук Фото: личный архив

Возраст бывает биологический и хронологический – то есть тот, что записан в паспорте и который нельзя изменить. «Биологический возраст определяется степенью повреждения клеток человека. Это, так сказать, его настоящий возраст. И ключевым инструментом его определения является диагностика», – объясняет доктор Лукс.