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Полиция успела вовремя: мошенник пытался переписать на себя имущество пожилой женщины

Рауль Винни
, журналист
Полиция успела вовремя: мошенник пытался переписать на себя имущество пожилой женщины
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Участковый Аннели Тийк заботится о безопасности жителей Лейзи, Вальяла и Пихтла.
Участковый Аннели Тийк заботится о безопасности жителей Лейзи, Вальяла и Пихтла. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

На торжественном мероприятии по случаю годовщины Департамента полиции и погранохраны префект Ляэнеской префектуры поблагодарил своих коллег и партнеров по сотрудничеству и вручил участковому Аннели Тийк награду за выдающийся поступок.

Инцидент, отмеченный наградой Lääne Kuld от префекта Кайдо Кыпласа, произошел в середине сентября, когда участковому Аннели Тийк позвонила пожилая женщина.

Она сообщила, что у нее пропали ИД-карта и банковская карта, а какой-то человек на следующий день собирался отвезти ее к нотариусу, где она должна будет переписать свою недвижимость на его имя.

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