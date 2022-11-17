На торжественном мероприятии по случаю годовщины Департамента полиции и погранохраны префект Ляэнеской префектуры поблагодарил своих коллег и партнеров по сотрудничеству и вручил участковому Аннели Тийк награду за выдающийся поступок.
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Полиция успела вовремя: мошенник пытался переписать на себя имущество пожилой женщины
Инцидент, отмеченный наградой Lääne Kuld от префекта Кайдо Кыпласа, произошел в середине сентября, когда участковому Аннели Тийк позвонила пожилая женщина.