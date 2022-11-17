Хотя родитель обязан содержать своего взрослого ребенка, который продолжает получать основное или среднее образование до 21 года, нередко 18-летний молодой человек живет самостоятельно из-за разрыва семейных отношений. В Департаменте социального страхования отметили, что в таком случае молодой человек может получать детское пособие сам.
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Молодые люди, которых выгнали из дома, могут сами получать пособие
Молодые люди, которых выгнали из дома, могут сами получать пособие
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