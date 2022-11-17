Молодые люди, которых выгнали из дома, могут сами получать пособие

По действующему законодательству детское пособие – это ежемесячное пособие с рождения ребенка до достижения им 16 лет. Если ребенок учится в основной школе, гимназии, или получает профессиональное образование и еще не имеет среднего образования, детское пособие выплачивается до окончания обучения, или до конца учебного года, когда ребенку исполнится 19 лет.