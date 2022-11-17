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Молодые люди, которых выгнали из дома, могут сами получать пособие

Александра Саарнийт
, журналист
Молодые люди, которых выгнали из дома, могут сами получать пособие
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Иллюстративное фото родителя и ребенка.
Иллюстративное фото родителя и ребенка. Фото: Sander Ilvest

Хотя родитель обязан содержать своего взрослого ребенка, который продолжает получать основное или среднее образование до 21 года, нередко 18-летний молодой человек живет самостоятельно из-за разрыва семейных отношений. В Департаменте социального страхования отметили, что в таком случае молодой человек может получать детское пособие сам.

По действующему законодательству детское пособие – это ежемесячное пособие с рождения ребенка до достижения им 16 лет. Если ребенок учится в основной школе, гимназии, или получает профессиональное образование и еще не имеет среднего образования, детское пособие выплачивается до окончания обучения, или до конца учебного года, когда ребенку исполнится 19 лет.

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