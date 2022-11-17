Телеканал «Дождь», который получил лицензию на вещание в Латвии и часть редакции которого находится в Риге, по-прежнему остается в значительной степени ориентированным на Россию и российскую аудиторию. Об этом перед началом конференции «Могут ли свободные русские СМИ изменить Россию?» Rus.Postimees рассказал главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко.
Главред «Дождя»: мы остаемся ориентированным на российскую аудиторию телеканалом, несмотря на смену локации
– Аудитория «Дождя» – это средний класс, который десять лет назад пугал Кремль своими массовыми выходами на улицу. Сейчас все эти люди либо покинули РФ, либо вынуждены жить в режиме диктатуры. Какая сейчас аудитория у «Дождя»?
– Это большое заблуждение, что аудитория «Дождя» была исключительно средним классом. Уже на протяжении нескольких лет, с того момента, как мы стали активны в YouTube, мы видим, что, да, «Дождь» больше смотрят в больших городах и больше смотрят люди до 45 лет, но это не значит, что их превалирующее большинство. Это не так. Как и прежде, так и сейчас это люди абсолютно разной географии, возраста и достатка. Сейчас по сути то же самое. Более того, в последние месяцы мы видим рост аудитории «Дождя»: например, в сентябре у нас было 14 миллионов зрителей в России, в октябре где-то на миллион поменьше. И повторюсь: глядя на географию, это как люди в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, так это и люди на юге России, на Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири. Как бы пафосно это не звучало, это вся Россия. Естественно, в больших городах зрителей больше, но они есть не только в больших городах.
– А за рубежом у вас много зрителей?
– За рубежом нас смотрят много. Если оценивать по YouTube, цифры последнего месяца, то есть октября – 20 миллионов человек, из которых 65% – Россия и 35% – другие страны. Но в отличие от России, за пределами РФ нас смотрят еще и в кабельных сетях. Просто там очень сложно посчитать цифры. Мы знаем, где мы представлены: это страны Балтии, Израиль, Грузия, сервис Kartina.TV. Точные цифры представить слодно, но это миллионы людей.
– Успели ли вы заметить какие-нибудь особенности у местных русскоязычных людей в странах Балтии или Европе? Чем они отличаются, допустим, от русскоязычных в Москве и других российских городах?
– Это очень сложный вопрос, он для большого исследования. Мое наблюдение заключается в том, что люди, независимо от того, на каком языке они говорят, в основной своей массе друг от друга ничем не отличаются. Есть люди плохие, а есть люди хорошие, интересные и неинтересные. И это вне зависимости от того, говорят они на латышском, русском или эстонском.
Понятно, что есть определенные группы, которые друг друга не принимают: то есть русскоязычные граждане или неграждане Латвийской Республики могут не принимать часть латвийского общества, которое крайне критично относится к русскому языку и наоборот. Это неизбежное противостояние, но я бы не видел в этих группах людей какой-то серьезной разницы. Людям хочется одного – жить комфортно, спокойно и в достатке. Конечно, среди этих людей есть жертвы пропаганды. И среди русскоязычных таковых больше, потому что русскоязычной пропаганды в последние годы, к сожалению, было огромное количество. Или появляются люди, которые поддерживают агрессивную политику РФ. Такое тоже есть, но я не сказал бы, что это какая-то заметная часть общества.
– Планируете ли вы интегрироваться в местный контекст или хотите и дальше нацеливаться на Россию?
– На самом деле мы делаем то же самое, что делали, когда находились в РФ. Мы не скрываем, что, несмотря на нашу лицензию, несмотря на то место, где мы сейчас базируемся, – Рига, Амстердам, Тбилиси – мы, в первую очередь остаемся российским телеканалом, ориентированным в значительной степени на российскую аудиторию. Но в то же время мы как никогда ранее не ограничивали себя исключительно российскими темами, так и сейчас мы этого не делаем и не собираемся делать. Если что-то важное происходит в Латвии, Эстонии или Литве, а также в Грузии или Нидерландах, то мы, конечно, будем об этом рассказывать. Но отбирая темы, мы всегда будем держать в голове очень простой аргумент: вот это конкретное событие, например, в Латвии должно как-то отзываться у человека, который нас смотрит в России, во Франции, в США, в Израиле или т. д. Здесь подход очень простой.
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