Главред «Дождя»: мы остаемся ориентированным на российскую аудиторию телеканалом, несмотря на смену локации

– Это большое заблуждение, что аудитория «Дождя» была исключительно средним классом. Уже на протяжении нескольких лет, с того момента, как мы стали активны в YouTube, мы видим, что, да, «Дождь» больше смотрят в больших городах и больше смотрят люди до 45 лет, но это не значит, что их превалирующее большинство. Это не так. Как и прежде, так и сейчас это люди абсолютно разной географии, возраста и достатка. Сейчас по сути то же самое. Более того, в последние месяцы мы видим рост аудитории «Дождя»: например, в сентябре у нас было 14 миллионов зрителей в России, в октябре где-то на миллион поменьше. И повторюсь: глядя на географию, это как люди в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, так это и люди на юге России, на Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири. Как бы пафосно это не звучало, это вся Россия. Естественно, в больших городах зрителей больше, но они есть не только в больших городах.