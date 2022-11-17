Галерея ⟩ В Таллинне установили главную рождественскую елку

«Все имеет свой срок. Корни уже простираются под дом, фундамент начинает трескаться. Это все-таки старый хуторской дом», – сказала хозяйка Рейне, которая угощала пирогами, пирожными и чаем. По ее словам, дерево росло у дома 32 года. Ранее ель с рождественскими гирляндами приносила радость всей семье, а теперь будут искать для украшения новую.

«Мы с девочками решили, что предложил городу эту ель, ее все равно надо было срубать. Она красивая и у нее столько шишек! Мощное дерево!» – говорит Рейне.

Семья десятилетия назад привезла дерево из леса, когда оно было еще маленьким и молодым.

По условиям предлагаемая городу Таллинну ель должна была быть высотой минимум 15 метров, ветвистой и равномерно густой, расти в доступном месте не далее 150 км от Таллинна. Рядом с деревом не должно быть линий электропередач, которые мешали бы работе крана. Предложение могли подать владелец земли или его представитель.

В этом году город получил 26 предложений.

По словам руководителя столичным отделом городской среды Айгара Палснера, так называемая компенсация за ель составила 1200 евро. «Мы наносим ущерб их дороге и имуществу. Весной придется все привести в порядок», – пояснил он.