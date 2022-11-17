Рождественская елка, прибывшая сегодня в Таллинн, была привезена из Мустйыэ, где рано или поздно ель начала бы повреждать фундамент хуторского дома. Поэтому передача дерева была для хозяйки только радостью: город организовал вырубку и вывоз, а за стоимость дерева они пообещали себе отправиться в приятное путешествие.
Галерея ⟩ В Таллинне установили главную рождественскую елку
«Все имеет свой срок. Корни уже простираются под дом, фундамент начинает трескаться. Это все-таки старый хуторской дом», – сказала хозяйка Рейне, которая угощала пирогами, пирожными и чаем. По ее словам, дерево росло у дома 32 года. Ранее ель с рождественскими гирляндами приносила радость всей семье, а теперь будут искать для украшения новую.
«Мы с девочками решили, что предложил городу эту ель, ее все равно надо было срубать. Она красивая и у нее столько шишек! Мощное дерево!» – говорит Рейне.
Семья десятилетия назад привезла дерево из леса, когда оно было еще маленьким и молодым.
По условиям предлагаемая городу Таллинну ель должна была быть высотой минимум 15 метров, ветвистой и равномерно густой, расти в доступном месте не далее 150 км от Таллинна. Рядом с деревом не должно быть линий электропередач, которые мешали бы работе крана. Предложение могли подать владелец земли или его представитель.
В этом году город получил 26 предложений.
По словам руководителя столичным отделом городской среды Айгара Палснера, так называемая компенсация за ель составила 1200 евро. «Мы наносим ущерб их дороге и имуществу. Весной придется все привести в порядок», – пояснил он.
Палснер вспомнил случай многолетней давности, когда утром на месте выбранной ели было пусто и была вызвана полиция. Оказалось, что сосед, которому дерево было дорого, не хотел отдавать ель и пошел ночью рубить дерево. По словам старейшины Кесклинна Моники Хауканымм, это также является одной из причин, по которой новости о транспортировке ели не публикуются заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.