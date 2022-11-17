Сергей Ковальченко: русские в Эстонии привыкли доверять местным СМИ

– Сергей, чего не хватает независимым русским медиа в ЕС, что бы быть успешными в борьбе за внимание русских, которые привыкли смотреть Российское ТВ и читать пропаганду Кремля в сети?

– Я думаю, что русским медиа не хватает местной повестки. Они ее практически не освещают, а местным людям всегда интересно то, что происходит у них, не только то, что происходит в Москве, Кремле и вообще в мире.

– Чем принципиально читатель русскоязычного СМИ в Эстонии отличается от читателя русскоязычного СМИ в России? Это разные люди или у них больше общего?

– Общее у них то, что они русские. Русские в Эстонии и русские в России совершенно разные. Здесь люди привыкли больше доверять СМИ, потому что они понимают, что СМИ свободные. Короткий пример – здесь совершенно отсутствуют местные телеграм каналы. А зачем – у нас есть СМИ, которым мы доверяем, которые мы читаем и там все более ли менее соответствует действительности. В России чуть по другому. Там в основном сейчас идет одна сплошная пропаганда и публикуется ровно то, что выгодно государству в данный конкретный момент.

– Можно сказать, что эстонские русскоговорящие в хорошем смысле более наивны, чем искушенные и уставшие от обилия медиа русские в России?